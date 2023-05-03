銀河守護隊︱專訪螳螂女Mentis　對白無厘頭不時NG︰有時忍唔住笑

2023年Marvel超級英雄第二部重磅電影作品《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol.3）將於5月3日在香港上映，電影是過檔到DC超級英雄宇宙的導演占士根（James Gunn）最後一部在Marvel執導的電影，完成《銀河守護隊》電影三部曲。日前在《銀河守護隊3》飾演「螳螂女」Mantis一角的演員Pom Klementieff，接受《香港01》專訪，大談與占士根在Marvel的最後一次合作，並分享她對螳螂女一角的鍾愛與期望。



Pom Klementieff早前就《銀河守護隊3》演出「螳螂女」Mentis一角接受《香港01》專訪。（Getty Images）

Pom Klementieff自《銀河守護隊2》開始加盟Marvel超級英雄宇宙，飾演星爵的妹妹「螳螂女」Mentis，期後在《復仇者聯盟3：無限之戰》及《復仇者聯盟4：終局之戰》裡亦有參與演出。（Getty Images）

在《銀河守護隊》系列與《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）裡，螳螂女不乏爆笑又無厘頭的金句，如在泰坦星上對Iron Man說銀河守護隊最擅長「Kick Names，Take Ass」便成為電影最逗趣的對白之一。

當Pom Klementieff飾演的螳螂女Mentis對Iron Man說他們擅長「Kick Names，Take Ass」時，Iron Man接近翻白眼的反應已經替觀眾表示汗顏。（《復仇者聯盟3：無限之戰》電影劇照）

而演繹螳螂女期間，Pom Klementieff不時也要一本正經地說天真童趣的對白，她表示不止要為自己的對白忍笑：「你知道每一位演員也非常幽默，但我盡力嘗試保持專注，有時也會忍不住大笑，只能盡力做到最好，在幾個Take之間完成。」

Pom Klementieff飾演的螳螂女，角色形象天真可愛、不諳世事，所以對白也非常童趣。（《銀河守護隊2》電影劇照）

與Klementieff合作的基斯柏特（Chris Pratt）、Dave Bautista都是幽默感十足的演員，她亦表示拍攝期間出現頗多的NG鏡頭：「噢！如果說NG場面的話，其實有很多場口我也會犯下錯誤、忍不住笑，但我不知道那些片段在哪裡，我自己也很想重看一遍！」

Pom Klementieff表示，《銀河守護隊3》合作的演員如基斯柏特、Dave Bautista都極具幽默感，所以要保持肅目的表情其實也非常不容易。（《銀河守護隊2》電影劇照）

在《銀河守護隊》成員裡，螳螂女並非「好打得」的成員，她的超能力在於操控與閱讀別人的心靈、情緒與思想，在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）一類團戰裡，螳螂女並未能獨當一面抗敵，但Klementieff表示：「我對我的超能力非常滿足！她實力其實非常強，她的超能力、她可以改變別人的思想，有甚麼比這更強呢？而且螳螂女在第三集會有更多動作場面，所以我不會想再加強或交換我的超能力！」

在《復仇者聯盟4：終局之戰》的女英雄團戰中，螳螂女雖然位列於一眾女英雄之中，但在Marvel隊長、嘉魔拉、女Iron Man小辣椒、黃蜂女及緋紅女巫作為主力戰鬥下，螳螂女完全沒有發揮的空間，被嫌戰鬥實力不足。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

螳螂女最為觀眾印象深刻的一幕，應為《復仇者聯盟3：無限之戰》中，以超能力壓制及閱讀Thanos的思想。（《復仇者聯盟3：無限之戰》電影劇照）

自從Marvel進入第四階段後，不少較冷門的超級英雄角色均陸續「單飛」，推出以他們作為主角的電視劇集，Klementieff也非常期待得到這個機會：「我非常喜歡螳螂女這個角色，也希望能夠在三部曲後延續下去，有時我也想『如果可以看見一個Baby Mantis（嬰兒螳螂女）就好了！』但同時我也不知道會有甚麼計劃，因為這部電影完美地終結了三部曲。每一次我作為螳螂女，說着由占士根所寫的對白，或者飾演另一部由占士根監製的電影，也受着他的眷顧。」

Pom提到非常享受拍攝占士根執導與監製的電影。（Pom Klementieff IG圖片）

而Klementieff亦預告在新戲《銀河守護隊3》裡，螳螂女將會更積極參戰，自己亦因此在拍攝前特意操練：「我在電影裡與動作特技團隊合作，我們為武打動作進行綵排，確保我們有足夠的耐力支撐整個拍攝。我們亦從拍攝前開始準備，亦是我生活方式的一部分，我熱愛鍛練、熱愛學習，我學武術與操練拳擊、踢拳（Kickboxing）已經好幾年，不斷努力、不斷學習！」

Pom Klementieff表示螳螂女在《銀河守護隊3》裡，她的武打戲份比過往更多，為此亦為動作特技做足準備。（《銀河守護隊3》電影劇照）

由占士根執導的《銀河守護隊》系列，擅用經典流行樂作為配樂，被問及Klementieff在本集最喜歡的歌曲時，她分享指：「我在《銀河守護隊3》裡最喜愛的配樂是開場的音樂《Creep》，由Radiohead演唱，這首歌令我感受非常深切。我認為亦是一個非常理想的開場音樂，以一個較暗黑同時親密的格調開始這部電影。」