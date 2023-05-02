《失衡凶間之罪與殺》ANSONBEAN拍打戲　「我諗起《監獄風雲》」

由莊澄、鄧漢強監製，三位本土新導演，《樹大招風》金像導演許學文、陳翊恆、黃千殷分別執導三個犯罪故事《頭髮》、《貓劫》和《闇室》，由林嘉欣、劉俊謙、蔡思韵、衛詩雅、黃又南、朱栢康、朱鑑然、胡子彤、陳毅燊（ANSONBEAN）等演出的犯罪懸疑新片《失衡凶間之罪與殺》，將於5月25日上映。其中一個單元《貓劫》，集合四位新生代演員︰蔡思韵、朱鑑然、胡子彤及ANSONBEAN演出。

ANSONBEAN一直期待拍動作戲，今次終於有機會。（《失衡凶間之罪與殺》劇照）

由參加《全民造星3》奪得季軍，ANSONBEAN跳唱形象給觀眾留下深刻印象，今次首度參與電影《失衡凶間之罪與殺》其中一個故事《貓劫》，更有不少打鬥場面，令這位影壇初哥心情相當振奮，ANSONBEAN︰「期待咗好耐，一直希望有機會拍動作戲，而家算係了咗一半心願，因為今次主要係我打人，想將來可以拍戲俾人打，有來有往嘛！」

ANSONBEAN與朱鑑然同樣情傾蔡思韵，處處維護女方。（《失衡凶間之罪與殺》劇照）

戲中ANSONBEAN與朱鑑然同樣情傾蔡思韵，年紀雖小卻是膽識過人，會在Ceci的附近默默留意着她的狀況，對於「情敵」朱鑑然的一舉一動更加特別敏感，二人於片中更會為Ceci大打出手。首次拍打鬥場面，ANSONBEAN耐心地聽從武術指導的指示，休息時間還不斷練習，另一邊廂的朱鑑然，工作人員在他身上捆上軟墊，防止他受傷。

ANSONBEAN拍動作場面唔錫身，落力演出。（《失衡凶間之罪與殺》劇照）

對於一償心願拍打戲， ANSONBEAN坦言令他想起周潤發：「因為剛才場戲，講我跑入去打朱仔，令我諗起電影《監獄風雲》，發哥衝埋去咬張耀揚耳仔嗰一幕經典場面，不過，我冇佢咁癲，哈哈！」