荷里活編劇工會發動大罷工　串流平台反令收入減拒修改AI生成劇本

美國編劇工會（WGA）早前表明，不滿與Netflix、Disney等荷里活主要製片商，未能達成新的3年期薪酬福利合約，擁有1.5萬名成員的WGA，決定於美日時間5月2日舉行首次大罷工，這是美國編劇自2007年，15年來第二次大規模罷工，當年罷工令荷里活癱瘓100日，估計經濟損失約為21億美元（約164億港元）。



美國編劇工會發動罷工，有數千名會員參與。（WGA@Twitter）

其實WGA與代表媒體公司的美國電視及電影製作人聯盟（AMPTP），於3月已展開談判，WGA認為自串流平台盛行，對製作的要求提升，製作費亦培增，但對編劇而言未有受惠，反因為合作製度未能與時並進而收入大減，於是向對方要求提高工資，增取醫療福利和養老金等。

工會日前已拍下會員籌備罷工的情況。（WGA@Twitter）

促達成協議否則「劇透」

雖然串流平台興起，需要大量的影集及綜藝節目製作，但由於編劇薪酬往往與集數掛勾，在近期盛行迷你劇及每季集數不定下，直接影響編劇收入，而且近年加薪幅度遠不及通漲，據WGA的統計數據，時下一半電視劇編劇，僅獲取最低工資水平，相比2013至14年度的水平僅為三分之一，故促使今次的罷工。有成員更舉牌表示︰「要有公平的合約，否則我們便劇透《Succession》」此乃HBO大熱劇，港譯作《傳媒家族繼承人》，於2022年的金球獎，男主角Jeremy Strong便憑此劇贏了《魷魚遊戲》的李政宰奪得男主角獎。

有成員更舉牌表示︰「要有公平的合約，否則我們便劇透《Succession》」（網頁截圖）

《傳媒家族繼承人》是HBO GO近年的大熱劇集。（網上圖片）

針對AI威脅

資方代表AMPTP則發聲明指，已提出豐厚的薪酬方案，又提高串流平台予編劇的利潤分成，可惜仍未取得共識。但WGA就此反駁，指上述方案是令編劇淪為自由工作者，既收入不穩亦沒有福利保障，故絕不收貨。此外，WGA亦預視會有製作部門依靠AI技術，從舊有劇本生成新劇本已取代傳統編劇，故今次談判亦要求確保製片公司不會用AI產生劇本，亦不會要求編劇去修寫AI所生成的劇本。