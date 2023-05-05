《驚天救援》拍出消防員心聲　導演彭順︰展現拯救生命需要的勇氣

由彭順執導，杜江、王千源、佟麗婭、韓雪、俞灝明等主演的災難動作電影《驚天救援》，將於5月11日隆重公映，本片更是彭順繼十年前參與《逃出生天》後，再次將救火題材搬上大銀幕之話題作。電影日前舉行香港首映禮，一眾圈中友好激讚電影。

彭順與一眾演員合作愉快。（《驚天救援》花絮相片）

導演彭順於《驚天救援》拍攝現場的情況。（《驚天救援》花絮相片）

嘉賓包括張達明，他表示：「緊張刺激之中更見感動」；蔡潔指︰「消防員用生命守護生命的堅韌信念令人敬佩動容」，而馬志威則大讚︰「電影捕捉消防員關乎兄弟情、愛情和親情的真摯情誼。」

馬志威觀後大讚︰「電影捕捉消防員關乎兄弟情、愛情和親情的真摯情誼。」(電影公司提供)

雖然導演彭順未能出席香港首映禮，不過他也希望觀眾能夠在大銀幕上感受到電影的命題：「我想要展現一個生命拯救另一個生命時需要的勇氣與付出，希望電影傳達的力量能激勵每一個全力以赴的普通人。」

海報上消防員團隊一字排開，透露出消防員執行職務的心聲︰「不是無所不能，而是竭盡所能」（《驚天救援》海報）

電影同日發佈終極海報及預告，海報上消防員團隊一字排開，透露出消防員執行職務的心聲「不是無所不能，而是竭盡所能」，而預告中救援小隊於火場集合，冒著餘爆風險全力搜救傷員，展現了消防員無畏奔赴的背後，一幕幕令人觸動的情感釋放，無數畫面讓人動容。電影聚焦一場史無前例的化工爆炸，面對火災爆炸、化學毒氣、地震崩塌等種種難以預測的複雜險情，一眾消防隊友以血肉之軀赴湯蹈火，只為守護全城生命。