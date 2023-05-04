機動兵工廠︱獲吳君如點評感難得　學員約定：唔會節目完關係斷

鄭中基旗下網上頻道《機動電視台》籌辦演員訓練企劃「機動兵工廠」，今日（4日）拍攝節目最後一集，鄭中基（Ronald）攜同兩位從未於預告公開的重量級評審吳君如及莊文強導演，一同欣賞點評六位學員的「大考」演出，決定藝員合約最後會花落誰家。「機動兵工廠」六位學員陸維德（Wade）、林美圻（米奇）、周芷慧（阿杰）、何求、陳昭煊（超酸）及李煥林，經過近一個月的訓練，終於表演各自準備的「獨腳戲」。

鄭中基攜同吳君如、莊文強導演及六位「機動兵工廠」學員一同出席最後一集節目的錄影。（陳順禎 攝）

其中三位學員超酸、阿杰與何求，在節目拍攝典間接受訪問，均表示對節目將近尾聲感到不捨，阿杰表示：「一開頭就好緊張，跟住一做完就諗『冇喇！』好似冇其他Item可以做喇……」而節目大考神秘評審由吳君如及莊文強驚喜擔任，學員超酸興奮表示：「我第一次見到佢真人，覺得佢好Charm（有魅力），你見到一位Artist裡面係充滿內涵！」亦表示能夠在吳君如面前表演，機會非常難得。

「機動兵工廠」三位學員（右起）阿杰、何求及超酸分別表示，能夠得到吳君如與莊文強的點評，非常難得。（陳順禎 攝）

而何求亦表示得到評審近距離的點評，意義重大，阿杰表示：「點評係最重要！因為袋到嘢落袋！我哋開頭整獨腳戲呢個Item，因為係廠長（鄭中基）同私底下嘅人先畀到意見，但當我哋做呢件事出嚟、有啲咁專業嘅評判出嚟畀意見，係好少有嘅。」

三位學員經過「機動電視台」接近一個月的訓練，感情似乎非常好，亦互相支持勉勵。（陳順禎 攝）

對於贏得冠軍、獲取藝員合約的機會，何求謙讓地表示：「我對妳哋有信心！」超酸則表示：「廠長話畀我哋聽做演員一定要有信心嘅！所以我哋每一個人都有信心！」她續指：「不過我相信最後係邊個攞到嗰份合約都好，我哋都會一齊玩，同一齊做啲嘢，唔會話個節目完咗、個關係就斷咗。」阿杰補充指：「其中一個簽咗約啦，我哋都會私底下一齊拍啲嘢、搞啲嘢！」