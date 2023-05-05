濠江風雲｜「崩牙駒」自資千萬拍自傳　未上映被捕電影成呈堂證供

黑社會一向是港產片最重要的元素，在不同年代都百花齊放，90年代有幾部改編真實黑幫人物的故事，包括《醉生夢死之灣仔之虎》、《尖東雙虎》及以下要介紹的《濠江風雲》。

1998年上映的《濠江風雲》以澳門黑幫人物「崩牙駒」尹國駒的故事為骨幹，當年他自資過千萬拍攝這部「傳記片」，找來任達華飾演自己，豈料他在電影上映前數日被警方拘捕，而這部電影日後更成為他被重判入獄15年的重要證供。



任達華扮演尹國駒，戲中取名「尹志巨」。（電影截圖）

當年尹國駒對於自己的黑幫成員身份十分高調，接受外國媒體訪問時更自認為「江湖人士」，可謂視法紀為無物。1998年尹國駒投資過千萬開拍《濠江風雲》，講述自身經歷，由任達華、方中信、鄭則仕、蔡少芬及郭可盈等人主演。

尹國駒投入製作的《濠江風雲》，成為日後他被檢控的重要證物。（電影截圖）

《濠江風雲》於同年5月7日在香港上映，豈料開畫前幾日，即5月1日，尹國駒涉參與澳葡政府司法警察司司長白德安座駕爆炸案，被澳門警方拘捕，無緣出席電影首映，翌年12月他被澳門法院裁定參與黑社會、放高利貸、洗黑錢、擁有軍火、非法賭博等罪名成立，重判入獄15年。

尹國駒於1999年12月被判入獄15年，於2012年刑滿出獄。（Getty Images）

TVB藝員楊嘉欣是尹國駒的孫女。（IG圖片）

據悉，《濠江風雲》詳述尹國駒的黑幫背景及事跡，被檢控一方當作呈堂證供，而受尹國駒被捕消息刺激，這部片在當年電影市道低迷下收過千萬。有傳尹國駒安排200多名手下當臨時演員，在澳門大橋逆行拍戲，引起哄動。而當年ｔTVB節目《城市追擊》播出尹國駒專訪，內容涉及尹國駒致富手段，被政府以「美化黑社會不當手法對觀眾構成不良影響」為由罰款10萬港元，而TVB亦要發聲明向觀眾道歉。