凶門惡煞︱怪奇物語班底改編史提芬京小說　姊妹喪母陷惡靈幻覺

全球大熱美劇《怪奇物語》（Stranger Things）幕後團隊，帶你進入恐怖大師史提芬京（Stephen King）的驚慄世界！橫掃多項艾美獎及多個不同頒獎禮提名的《怪奇物語》系列，其出色的導演、劇本、製作、拍攝及氛圍等都備受讚賞，世界各地粉絲眾多；而大師級暢銷小說家史提芬京，改編自其故事的賣座電影不計其數：《小丑回魂》（IT）、《閃靈》（The Shining）、《霧地異煞》（The Mist）等部部經典。今次兩大驚慄界神級單位合作，誓必帶給觀眾意想不到的「驚」喜！

電影《凶門惡煞》改編自驚慄大師史提芬京的小說，並由《怪奇物語》班底「驚」心打造。（《凶門惡煞》電影劇照）

電影《凶門惡煞》（The Boogeyman）故事講述高中女生Sadie及妹妹Sawyer剛經歷喪母之痛，渴求父親關心，但身為心理治療師的他卻能醫不自醫，整個家庭每天都在悲傷中渡過。某天治療師的病人突然闖入求救，這不速之客更離奇慘死家中，恐怖夢魘由此開始！難以解釋的詭異事件接連發生……黑喑中，潛藏在門後的「它」蠢蠢欲動，到底是幻覺或是惡靈來襲？

《凶門惡煞》電影講述經歷過喪母的兩姊妹，於家中面對一連串詭異的事件，妹妹認為是怪物所作所為，姊姊則認為是妹妹的幻覺。（《凶門惡煞》電影劇照）

今日首發的電影預告瀰漫陰森驚慄氣氛，主角兩姐妹遇到一連串詭異事件，姐姐Sadie一直不願承認這個世界有怪物，更認為「它」只是妹妹的幻覺，直至在房門外的「它」終於找上門……在恐怖夢魘困擾著兩姐妹時，即使她們向身為心理治療師的父親求救，又是否能夠處理這場「惡夢」！？

《凶門惡煞》故事兩位女主角的父親是一名心理治療師，他卻未能為女兒們解惑。（《凶門惡煞》電影劇照）

《凶門惡煞》由《怪奇物語》團隊：桑里維（Shawn Levy）、丹李維（Dan Levine）、丹高恩（Dan Cohen）監製，他們之前亦合作炮製過賣座鉅獻《爆機自由仁》(Free Guy)；劇本由《無聲絕境》（A Quiet Place）編劇史葛貝克（Scott Beck）及拜恩活士（Bryan Woods），再加上《黑天鵝》（Black Swan） 編劇麥克赫曼（Mark Heyman），聯手將史提芬京的驚異心思搬上大銀幕；導演是洛沙維治（Rob Savage），他的前作驚慄片《60分鐘招魂直播》（Host）在著名影評網站Rotten Tomatoes獲得99％的超好評。如此強勁幕後陣容，難怪於試影後立即獲得絕讚口碑！

闖入家中的不速之客，亦為驚嚇事件的層次再度昇華。（《凶門惡煞》電影劇照）