《關於我和鬼變成家人的那件事》　林柏宏師範出身曾奪金馬男配

台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》成為今年台灣首部票房過億電影，本身已炙手可熱的三位主角許光漢、林柏宏及王淨，氣勢更加一時無兩。而在戲中扮演同志鬼魂的林柏宏更是大獲好評，戲中一句對白︰「不敢相信」更成為時下的流行語。

林柏宏、王淨與許光漢，早前便來港出席《亞洲電影大獎》。（資料圖片）

畢業於台灣師範大學化學系的林柏宏，曾立志成為化學老師，直至大學二年級暑假，林柏宏因參賽被星探挖掘，並順利加入《帶我去遠方》劇組，從而展開他的星途。林柏宏更有個不俗的起步，首部作品就為他成功入圍2009年台北電影節最佳男主角獎和最佳新人獎。

林柏宏的演出大獲好評。（《關於我和鬼變成家人的那件事》電影劇照）

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林柏宏獲台灣觀眾愛戴，更獲荷里活電影《變形金剛４》的導演Michael Bay認可，2013年與紀培慧、李沛勳、柯念萱幾位，一同客串該片，只可惜電影在上畫時，林的片段最終全數被刪掉，非常可惜。

林柏宏在《六弄咖啡館》的演出，為他帶來金馬獎最佳男配角。（《六弄咖啡館》劇照）

到2016年，林演出網絡作家藤井樹電影《六弄咖啡館》，今次就為他帶來首個電影獎項，還要是金馬獎「最佳男配角」，演技獲得肯定。2020年又以《怪胎》入圍金馬獎最佳男主角，與林家棟一起爭影帝，但最終不敵《親愛的房客》的莫子儀。相信以林柏宏今時今日的人氣，將來會有更多拍戲機會，大有機會再戰影帝寶座。