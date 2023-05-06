葵芳閣謀殺案疑兇逃日自殺亡　「自殺森林」清水崇都拍成電影

3月14日，葵涌葵芳閣發生謀殺案，一名63歲女子梁雪卿返家時疑撞破賊人爆竊，對方立即用鐵筆重擊其頭部導致死亡。事後兇徒在案件被揭發前潛逃日本，直至4月6日，日本警方發現一名香港男子在山梨縣郊區的森林上吊，手法有如日本著名的「自殺森林」，而到今日（6/5），死者獲香港警方確認為案件的疑兇。



案發單位屋內擺設整潔，客廳未見血跡，大門見藍色漆油跡，但相信與兇案無關。（資料圖片）

揭發案情前已潛逃日本

警方強調死者自殺的地點是山梨縣，該處並非自殺熱點，亦非著名的「自殺森林」，但選擇在森林上吊為求沒人找到的原意，就跟「自殺森林」的手法類近。位於日本富士山西北側山麓的青木原樹海，最先是在1960年，日本著名作家松本清張撰寫的小說《波之塔》，筆下的女主角正是在富士樹海自殺身亡。到1993年出版的《完全自殺手冊》中，就提及樹海是一個自殺勝地，勝在地勢迂迴隱閉，加上現場指南針及GPS都冇發正常運作，搜救馨加困難。自此富士樹海便成了自殺勝地，更被封為「自殺森林」，是靈探人士愛去冒險之地。

25歲疑兇姓伍，洋名Deran。據其中學同學指，Deran少年時為人上進，惟文憑試DSE分數未如理想，考入恒生大學後，僅入讀一年便退學，其後經常向中學同學借錢借宿。（資料圖片）

自殺手法與「自殺森林」相近

就今次事件，警方相信25歲的疑兇，為死者鄰居女兒的男友人，而當事人在命案揭發前成功潛逃日本。後來獲日本警方通知，於4月6日中午在山梨縣郊區發現一具男屍，懷疑是被追緝的疑兇，現場有一封遺書，內容涉及畏罪自殺。日本警方於近日確認男屍的身分並將遺體轉交其親屬。警方一直跟進有關發展，目前仍然調查該案。

事實上，「自殺森林」一直是日本恐怖片的題材之一，有「日本恐怖大師」之稱的導演清水崇，2019年的作品《犬鳴村》大受歡迎，在新冠肺炎下逆市創出14億日圓（約1億港元）的驚人票房，2021年便拍下另一續作《樹海村》，將這個都市傳說搬上大銀幕。

樹海的形成

樹海一直都有「絕對不能去」、「入咗去就冇法活着走出來」的傳言，其實點解富士樹海會變成靈異景點是有解釋的，因為富士山為火山的關係，樹海地質在熔岩冷卻後會變成具磁性的玄武岩，在具有大量、大範圍玄武岩之地區確實能使指南針偏移，所以會影響到指南針和雷達。同時有指日本自衛隊會在樹海中進行定位訓練。

林婷都曾去過自殺森林，最後一次感覺超不舒適，結果喊住收場。

另一說法是有說法指出在青木原樹海中，GPS不能運作跟地下磁礦無關，是因為樹海林葉茂密，因此較為低階的GPS系統易因訊號接收不良而無法使用，所以會令遊客容易蕩失路，由此解釋了為何「樹海係有指南針都冇用嘅謎之森林」。因為地下磁礦干擾雷達，加上附近有軍方用地，鑑於資料保密，所以日本政府禁止民用機飛經過樹海上空，另一方面是因為該地區上空經常形成亂流，鑑於飛航安全理由而禁止民用機經過，所以令樹海更加神秘。

關於樹海三個都市傳說：

靈體最愛神尾楓珠

另外為了驗證一下《樹海村》，電影公司請了靈媒去看試片，印證戲入面有好多幽靈，且大部分都會跟住「國寶級」男主角神尾楓珠，所以膽大的朋友就會睇戲時多多留意有神尾楓珠的畫面，或許就能看到被攝入鏡頭的靈體。靈媒補充：「因為靈界的朋友好鍾意男主角，所以才會跟住他，而他更會憑該戲獲得好多能量，會有很多工作機會。」而神尾楓珠都有講到自己去完樹海拍攝都會比起平時攰很多倍，而且拍完回家後都一定會灑鹽、洗澡，淨身才睡覺，不然的話就一定會俾鬼壓！