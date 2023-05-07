John Wick4︱與奇洛李維斯對打零綵排　Scott Adkins拍成龍戲受傷

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的槍戰動作電影《殺神John Wick 4》（John Wick：Chapter 4），早前於香港上映，今集除了奇洛李維斯繼續首三集作風、所到之處屍橫遍野外，更先與甄子丹惡鬥肉搏再聯手出擊，極具睇頭。有份參演電影的動作演員兼格鬥家Scott Adkins，日前接受節目訪問，解構《殺神John Wick》系列第一至四集的武打場面，點評電影應用的武技與真實性，並分享與奇洛李維斯無綵排下上演的單對單格鬥。

Scott Adkins日前接受節目訪問時，親自解構《殺神John Wick》四部電影的武打動作場面。（影片截圖）

Scott Adkins在解構《殺神John Wick》系列電影時，綜合四集進行評價：「坦白說，這部戲算是有點浮誇，但戲中武打的部分，是非常寫實、忠實呈現的，你會看到我們真正有在用的招數、很真實的槍擊場面。」高度讚揚《殺神John Wick》系列的導演與合作的動作特技團隊。

格鬥家Scott Adkins在《殺神John Wick 4》穿上增肥外套飾演一位德國夜店大鱷。（《殺神John Wick 4》電影劇照）

拍攝前起碼特訓半年

Scott Adkins作為經驗豐富的武打動作演員，點評《殺神John Wick 2》裡奇洛李維斯與演員Common之間在地下鐵的對打時表示：「我不肯定Common在演出前曾受過多少武術訓練，但我很確定的是，如果你要接演《殺神John Wick》的話，你必須要特訓六個月以上，沒有商量的餘地，而且成果顯而易見。」他表示經過訓練才能夠在鏡頭內彼此合作、呈現對打的對手戲，而不需要額外透過鏡頭晃動掩飾演員在動作上的不足之處。

奇洛李維斯與演員Common在地下鐵中曾上演一段單打獨鬥橋段。（《殺神John Wick 2》電影劇照）

Scott Adkins雖然不知道Common此前有沒有接受過格鬥訓練，但他表示從表現上看，至少在拍攝電影前特訓六個月。（《殺神John Wick 2》電影劇照）

拍成龍電影爆玻璃受傷

對於《殺神John Wick》及其他動作電影常見的「爆玻璃」效果，Scott Adkins特別提出在演員或拳腳肢體穿過玻璃時，很有可能會被割傷，但普遍只是表層輕傷。Scott Adkins表示：「製作人員至少會準備兩個電荷爆破點，在演員碰到玻璃的一瞬間，他們就會引爆電荷，即使其中一點沒有爆破、至少還有另一個電荷作為備用。」但Scott Adkins亦表示曾經遭遇意外：「在拍攝成龍的電影《飛龍再生》期間，我一拳打在玻璃上，他們爆碎了玻璃，整片玻璃掉下來、碎片落在我手上、被它割開。」

Scott Adkins解釋動作電影常見的「爆玻璃」畫面時表示，拍攝時會在玻璃上安裝兩個引爆器，以防其中一個失靈，玻璃亦能如願爆開。（影片截圖）

Scott Adkins曾在拍攝成龍主演的電影《飛龍再生》時因為「爆玻璃」的動作戲而受傷。（《飛龍再生》電影海報）

無綵排大戰奇洛李維斯

Scott Adkins在《殺神John Wick 4》裡飾演一位德國夜店大鱷，與奇洛李維斯上演一段頗長的單打獨鬥，他在解構自己參演的武打場面時表示：「我與奇洛李維斯完全沒有綵排任何動作套路，但他整個人已經訓練到我們能夠即興演出，他一樣有辦法做得到！」而格鬥片段有不少在夜店的水簾間濕身肉搏，Scott Adkins更要穿着增肥外套（Fat Suit）拍攝，令動作場面拍攝難度更高，他亦補充指：「這段其實很難拍，因為一整面水牆直接打在我臉上，而奇洛李維斯則在水牆後猛打我的臉，所以我在最後一刻才看到他出拳、然後為中拳作出反應。最後拍出來雖然很有型，但水一直往我眼中落下來，我其實甚麼都看不到。」

回想與奇洛李維斯於《殺神John Wick 4》拍攝的對打戲份時，Scott Adkins表示對方受訓程度已經能夠在不作綵排下即興演出武打動作。（影片截圖）

Scott Adkins在電影中穿上增肥外套演出，令動作額外艱難。（《殺神John Wick 4》電影截圖）