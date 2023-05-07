007︱新著小說查理斯登基前出版　占士邦勇破僱傭兵干預加冕陰謀

英王查理斯三世（King Charles III）於昨日（5日）舉行加冕儀式，正式登基繼任英國國王。在查理斯登基前夕，007占士邦（James Bond）原著小說已故作者Ian Fleming的出版社，日前出版名為《On His Majesty's Secret Service》的新作，慶祝查理斯即位英王，而小說內容正正以加冕大典為題材，而書名亦致敬Ian Fleming出版60周年的原作小說、後來被拍成電影的作品《On Her Majesty's Secret Service》。

英王查理斯與王后卡米拉在加冕禮後，在白金漢宮露台上與民眾見面。（Reuters）

新版007小說以現代作為時代背景，故事發生於2023年5月4日，在英王查理斯三世加冕儀式前兩日，占士邦被派遣任務調查富有而孤高自賞、自稱為威塞克斯王國君主的埃塞爾斯坦，他正密謀教訓英國，而007必須搗破埃塞爾斯旗下的僱傭兵，防止他們干預加冕儀式。

丹尼爾基克為現時最後一任占士邦。（《新鐵金剛：智破天凶城》電影劇照）

占士邦在過去大半世紀作為忠心擁護英國王室與政權的文化象徵，一直與王室關係密切，不但曾與去年駕崩的英女王於2012年奧運拍攝宣傳短片，與繼位的查理斯三世亦有超過四十年的關係。

英女王與當時飾演007占士邦一角的演員丹尼爾基克，一同亮相於倫敦開幕式上播放的出場片段。（影片截圖）

查理斯三世過去曾八次出席占士邦電影的首映禮，更分別於1986年及2019年親身到《鐵金剛大戰特務飛龍》（The Living Daylights）與《007：生死有時》（No Time To Die）位於Pinewood Studio的拍攝場地探班，更在不同時期與當時飾演占士邦的辛康納利（Sean Connery）、羅渣摩亞（Roger Moore）及丹尼爾基克（Daniel Craig）見面。

查理斯三世（右一）曾八次出席占士邦系列電影首映禮。（007官方網站圖片）

查理斯三世不下一次與飾演占士邦的丹尼爾基克見面。（007官方網站圖片）

查理斯三世更曾兩度到占士邦電影拍攝現場探班，與當時飾演該角色的丹尼爾基克見面。（007官方網站圖片）

查理斯三世亦曾與於占士邦系列飾演情報局M15的局長Judi Dench見面。（007官方網站圖片）

查理斯三世與首位飾演占士邦一角的演員辛康納利。（007官方網站圖片）