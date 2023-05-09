李靖筠被Jeana「鬼妝」嚇到　楊天宇除衫福利要等：《電子靈2》啦

撰文：莫匡堯
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香港靈異題材奇幻驚慄電影《電子靈》今日（8日）舉行首映禮，導演梁碧芝攜同Gladys李靖筠、楊天宇、顧定軒及龔慈恩等一眾主演出席。電影講述一位沉迷使用電話與社交媒體世界的少女陳楚童（李靖筠　飾），在電子世界裡「撞鬼」遇上電子靈，迫使她面對許多心靈的恐懼與愧疚，並與好友林子強（楊天宇　飾）一同闖關、尋找破解驅散電子靈的方法。

《電子靈》導演梁碧芝（中）攜同李靖筠、楊天宇、顧定軒、龔慈恩、朱鑑然及張達倫一同出席電影首映禮。（莫匡堯　攝）
主演《電子靈》的男女主角李靖筠及楊天宇，一同於首映禮上接受訪問。（莫匡堯　攝）

李靖筠與楊天宇今日於首映禮上接受訪問，對於疫情期間拍攝的《電子靈》終於上映，他們表示興奮之餘，Gladys亦表示：「平常心啦！因為我覺得始終Genre Film（類型電影）係重口味嘅，未必個個都啱睇。我覺得自己都Mission Accomplished（達成任務），做咗咁樣嘅類型片！」相反楊天宇則信心十足：「我唔係平常心喎！我都好好奇嚇唔嚇到啲觀眾，因為我睇過，所以會比較留意側邊啲觀眾嘅反應多啲！」相比拍攝時，上映版加添電腦特效及聲效，李靖筠表示效果比現場更佳：「梗係差好遠啦！好正呀！仲要而家啲英皇戲院有5.1、真係唔係開玩笑，好似喺你側邊咁、All Around You（圍繞着你）！」她亦鼓勵觀眾進入戲院感受《電子靈》最極致的畫質及觀映體驗。

Gladys李靖筠受訪時表示，進入戲院看《雷子靈》才能感受電影最極致的觀映體驗。（莫匡堯　攝）

與李靖筠及楊天宇合作的亦包括女神Jeana何珮瑜，在戲裡因為自殺而成為纏繞Gladys的一天夢魘，而Jeana亦為演出化上恐怖妝容。Gladys受訪時表示現場也曾經被Jeana嚇到：「我自己最深刻有一場係推我埋去（Jeana方向），首先架車仔都推得幾快，同埋我叫Jeana唔好留力、用力摙實我，再加埋佢嘅妝容都驚㗎當刻！」為了化上最完美妝容，Jeana亦在化妝椅上花了許多時間，楊天宇回想時表示：「三個鐘？」Gladys亦指：「冇咁耐！但係成日都要補囉！」楊天宇亦對Jeana妝容的恐怖效果非常深刻：「我記得嗰日喺機鋪拍完，遲過佢哋少少到，但係我食食下飯、Jeana喺我後面冇啦啦行過，嚇到我！」Gladys亦表示：「因為個景佈到好黑，又成日盪失路，仲有個氣氛喺到，所以都幾爽嘅！」

楊天宇受訪時表示，曾沒有防備下被Jeana何珮瑜的恐怖妝容嚇到。（莫匡堯　攝）

對於《電子靈》的票房福利，作為男女主角的李靖筠與楊天宇自然要擔此重任，Gladys隨即向身邊的楊天宇提議：「你除衫啦！」楊天宇笑指：「《電子靈2》啦！」Gladys被楊天宇的反建議嚇一跳，笑指：「嘩！應承唔到喎！咁大口氣？」對於續集，楊天宇則表示視乎觀眾反應：「睇下個票房啦！」而對於是次演出相當滿意Gladys亦表示同意：「冇所謂囉！等大家開嚟見我！」

《電子靈》首映禮期間，顧定軒與導演梁碧芝鬼馬地躲在背景版後偷看現場觀眾與粉絲的反應。（莫匡堯　攝）
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