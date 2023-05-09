李靖筠被Jeana「鬼妝」嚇到　楊天宇除衫福利要等：《電子靈2》啦

香港靈異題材奇幻驚慄電影《電子靈》今日（8日）舉行首映禮，導演梁碧芝攜同Gladys李靖筠、楊天宇、顧定軒及龔慈恩等一眾主演出席。電影講述一位沉迷使用電話與社交媒體世界的少女陳楚童（李靖筠 飾），在電子世界裡「撞鬼」遇上電子靈，迫使她面對許多心靈的恐懼與愧疚，並與好友林子強（楊天宇 飾）一同闖關、尋找破解驅散電子靈的方法。

《電子靈》導演梁碧芝（中）攜同李靖筠、楊天宇、顧定軒、龔慈恩、朱鑑然及張達倫一同出席電影首映禮。（莫匡堯 攝）

主演《電子靈》的男女主角李靖筠及楊天宇，一同於首映禮上接受訪問。（莫匡堯 攝）

李靖筠與楊天宇今日於首映禮上接受訪問，對於疫情期間拍攝的《電子靈》終於上映，他們表示興奮之餘，Gladys亦表示：「平常心啦！因為我覺得始終Genre Film（類型電影）係重口味嘅，未必個個都啱睇。我覺得自己都Mission Accomplished（達成任務），做咗咁樣嘅類型片！」相反楊天宇則信心十足：「我唔係平常心喎！我都好好奇嚇唔嚇到啲觀眾，因為我睇過，所以會比較留意側邊啲觀眾嘅反應多啲！」相比拍攝時，上映版加添電腦特效及聲效，李靖筠表示效果比現場更佳：「梗係差好遠啦！好正呀！仲要而家啲英皇戲院有5.1、真係唔係開玩笑，好似喺你側邊咁、All Around You（圍繞着你）！」她亦鼓勵觀眾進入戲院感受《電子靈》最極致的畫質及觀映體驗。

Gladys李靖筠受訪時表示，進入戲院看《雷子靈》才能感受電影最極致的觀映體驗。（莫匡堯 攝）

與李靖筠及楊天宇合作的亦包括女神Jeana何珮瑜，在戲裡因為自殺而成為纏繞Gladys的一天夢魘，而Jeana亦為演出化上恐怖妝容。Gladys受訪時表示現場也曾經被Jeana嚇到：「我自己最深刻有一場係推我埋去（Jeana方向），首先架車仔都推得幾快，同埋我叫Jeana唔好留力、用力摙實我，再加埋佢嘅妝容都驚㗎當刻！」為了化上最完美妝容，Jeana亦在化妝椅上花了許多時間，楊天宇回想時表示：「三個鐘？」Gladys亦指：「冇咁耐！但係成日都要補囉！」楊天宇亦對Jeana妝容的恐怖效果非常深刻：「我記得嗰日喺機鋪拍完，遲過佢哋少少到，但係我食食下飯、Jeana喺我後面冇啦啦行過，嚇到我！」Gladys亦表示：「因為個景佈到好黑，又成日盪失路，仲有個氣氛喺到，所以都幾爽嘅！」

楊天宇受訪時表示，曾沒有防備下被Jeana何珮瑜的恐怖妝容嚇到。（莫匡堯 攝）

對於《電子靈》的票房福利，作為男女主角的李靖筠與楊天宇自然要擔此重任，Gladys隨即向身邊的楊天宇提議：「你除衫啦！」楊天宇笑指：「《電子靈2》啦！」Gladys被楊天宇的反建議嚇一跳，笑指：「嘩！應承唔到喎！咁大口氣？」對於續集，楊天宇則表示視乎觀眾反應：「睇下個票房啦！」而對於是次演出相當滿意Gladys亦表示同意：「冇所謂囉！等大家開嚟見我！」