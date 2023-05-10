命案︱盤點3套經典奇案電影　與死者關係愈親密手法愈凶殘

由鄭保瑞執導、游乃海擔任編劇及監製的《命案》上畫以來評價極高，電影取材自80年代轟動全港的「雨夜屠夫」案，林過雲在5個月內殺害四名女性，更拍下肢解過程及女性性器官殘肢的照片。除了《命案》有不少港產片都改編自奇案，現在為大家盤點三套案情極心寒的經典電影。



《命案》由Lokman、林家棟主演。（《命案》海報）

《烹夫》

1993年上映的《烹夫》由馮淬帆執導，改編自1988年的「康怡花園烹夫案」，被列為香港十大奇案之一，亦是香港有史以來首宗找不到遇害人屍體卻控以謀殺罪的案件。

案件發生於1988年3月31日，28歲的女子傅美玲到北角警署報案，指稱父親傅棠已失蹤一個多月，而母親馬潔芝向她承認殺了父親。馬潔芝被捕後，透露犯案動機起因是丈夫外遇，夫妻倆起了爭執，混亂中馬潔芝用鐵鎚將傅棠擊斃。馬潔芝之後要求女傭外出購買電鋸，但因使用電鋸分屍時血肉飛濺，才改以鐵鋸分屍，並將死者肢體放入鍋子煲湯煮熟後，分批拿到垃圾場丟棄。由於當時見證技術還未成熟，無法直接定罪，最後馬潔芝被查出患有精神分裂，無法確定殺夫煲湯的情節是事實或只是她的幻想。

《重案實錄之水箱藏屍》

《水箱藏屍》於1994年上映。（電影海報）

《水箱藏屍》改編自發生在1983年、轟動全港的「土瓜灣水箱藏屍案」，事源土瓜灣某大廈廁所經常瘀塞，於是大廈決心找來維修技工進行大維修。當工人打開水箱時，突然湧出難聞異味，直至工人在檢查時發現疑似人體骨頭，才驚覺事態嚴重報警處理。警方到場將水箱的海水抽乾，撿獲部分殘肢，更發現大部分殘肢埋於水箱底的水泥中。

《溶屍奇案》

《溶屍奇案》。（電影海報）

電影由吳鎮宇、葉童及黃秋生主演，改編自1989年發生的「空姐溶屍案」。警方報案電話，指沙田作壆坑村一住宅傳出惡臭，接報到場後，竟發現一具嚴重腐爛的女屍，顯然被人以腐蝕性液體破壞過，並逮捕了當時在房子裡的一男一女。

經過調查後發現，美籍華人疑兇黃大衛與死者黃紫君及被捕女子余玲關係錯綜複雜，余玲當日致電黃紫君出來談判，兩人見面後隨即爆發激烈爭吵，而黃大衛明顯偏幫余玲的行為更讓黃紫君不滿，發生肢體衝突，結果在拉扯中，余玲和黃大衛一起將黃紫君殺害。

由於擔心屍體被發現，兩人決定將黃紫君的遺體肢解並放入浴室的鐵箱裡面，並將腐蝕性液體倒在屍體上，企圖毀屍滅跡。不過屍體沒有完全處理完，就發出惡臭，余玲和黃大衛最後以謀殺罪及妨礙死者合理下葬等罪名被訴，並判處罪刑。