《小魚仙》荷爾貝莉性感現身首映　「烏蘇拉」花足5星期扮八爪魚

迪士尼真人版系列電影《小魚仙》（The Little Mermaid），將於本月25日上映，電影在香港時間今晨於荷里活Dolby Theater舉行全球首映禮，導演洛馬素（Rob Marshall），音樂大師艾倫曼堅（Alan Menke），聯同女主角荷爾貝莉（Halle Bailey）、男星祖納候堅（Jonah Hauer-King），還有首位華裔金球影后奧卡菲娜（Awkwafina）都有出席。



導演洛馬素（Rob Marshall），音樂大師艾倫曼堅（Alan Menke），聯同女主角荷爾貝莉（Halle Bailey）、男星祖納候堅（Jonah Hauer-King），還有首位華裔金球影后奧卡菲娜（Awkwafina）都有出席。（電影公司提供）

女主角荷爾貝莉以一身性感低胸打扮出席，不過在戲中飾演女巫烏蘇拉的瑪莉莎麥卡菲 （Melissa McCarthy）都唔輸蝕，一身寶藍色禮服加手套現身，打扮十足戲中的海洋女巫。瑪莉莎麥卡菲坦言︰「我過去有很多演出都有參考Drag Queen （變妝皇后），而今次飾演烏蘇拉也不例外。烏蘇拉以她的妝扮、姿態、尖酸刻薄又睿智的言語作盔甲，遮蓋著她的脆弱及心中的傷口。」

荷爾貝莉的性感打扮都相當震撼。（電影公司提供）

談到烏蘇拉的八爪魚身驅，原來她足足用了五個星期來排練，「排戲時有八個舞蹈員圍著我，每人扮演著一條八尺長的八爪魚觸手，觸手上更有著吸盤。我每天就在我的『觸手』中間飄浮，感覺就像巨人一樣！導演特意安排這些排練，讓我在真正拍攝時感受到二十尺高的烏蘇拉，在一舉手一投足時所佔的空間有多大，因此我在拍攝時才可以秒速入戲。」

戲中敵對關係，現實中互相欣賞。（電影公司提供）

而英籍男主角祖納候堅（Jonah Hauer-King），一踏足洛杉磯就與小魚仙荷爾貝莉（Halle Bailey）私下約會，「我們首先去In-N-Out Burger大擦一餐，然後立即去Chlöe (Halle Bailey胞姊) 的演唱會，荷爾還在演唱會的尾聲上台與Chlöe合唱，這真是一個絕佳的『洛杉磯體驗』！」