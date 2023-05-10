極悍巨鯊2 | 吳京大戰28米巨鯊　拍戲記錄製作過程：以後我們能用

由積遜·史達頓（Jason Statham）、吳京等主演的電影《極悍巨鯊2》（The Meg 2: The Trench）日前宣布將於8月4日在美國和中國院線上映。雖然尚有近三個月，但片方已開始密密宣傳，公開不少幕後花絮及片場畫面，備受戲迷關注。



《極悍巨鯊2》將於8月4日在內地上映。（微博@吳京）

近年吳京憑藉電影《戰狼2》、《長津湖》、《流浪地球》等成為首位個人累計票房突破300億人民幣的演員，號召力不俗。提及今次參演《極悍巨鯊2》初衷，他坦言：「從來沒有演過（海洋怪獸電影），我也特別想了解一下製作怪獸電影的一些流程，包括這邊的電影技術工業，藉這個機會多拍一些他們設計的這些環節，有我們拍這樣東西的時候（能用上）。」吳京續指道：「我是充滿了好奇，我拿到這個劇本之後，第一個想法就是，這個畫面需要經過幾道工序，我開始要做什麼，後面要做什麼，尤其是拍攝海洋部分，在海底和怪獸搏鬥，我還沒有接觸過，我是想了解這個製作過程來的。」

吳京分享拍攝《極悍巨鯊2》的初衷。（視頻截圖）

在發布的訪問短片中，可以見到吳京在片場拍戲之餘，認真觀察各項設備，並寫下筆記，記錄相關佈景、場景等設計，休息時也認真向歐美工作人員請教、交流，注重每個細節，希望以後可以用到國內的技術中，相當有心。

據估計，巨齒鯊最大的體型為20.3米，平均體型為16-18米（公鯊平均體型為16米；母鯊則較大，平均體型為18米)。而電影中的巨鯊則有28米。