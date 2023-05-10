周潤發《別叫我賭神》三度改名望6月上畫　曾在片場發生意外見血

由周潤發及袁詠儀主演的電影，前名《驕陽歲月》，後改名為《我不是賭神》，早在2019年已經開始拍攝，但上映時間一直未定。到2021年10月，有中國影迷在觀看《長津湖》時，喜見該片前導預告，以為上畫在望，後來更再度改名做《別叫我賭神》。直至近日，有影迷留意到該片再有新預告推出，並暫定6月21日內地上畫。

發哥在戲中叫吹牛輝，為十萬酬勞照顧前妻的兒子。（《別叫我賭神》影片截圖）

《別叫我賭神》（前稱：《驕陽歲月》、《我不是賭神》），由潘耀明執導、莊文強編劇，故事講述吊兒郎當的吹牛輝答應暫時照顧昔日戀人李夕的兒子，而酬勞是十萬元。後來吹牛輝發現原來李夕的兒子是他親生子，從此改變了一生。正當兩父子感情升溫之際，卻迎來李夕病逝的消息。於是吹牛輝決定擔起父親的責任，帶著這位患有自閉症的兒子迎接人生新一頁。

欠下賭債，發哥被淋紅油。（《別叫我賭神》影片截圖）

工作行先的發哥原本打算在片場處理傷口，還吩咐工作人員攞水攞膠布，最後在導演潘耀明、監製黃斌及動作指導李忠志等人力勸下，才聽從大家的意見去醫院接受治療。

電影在2019年拍攝，其中有場戲發哥在片場意外撞親頭流血，當時劇組見發哥自行步出場景外坐低，以為無事，但後來才驚覺他左邊額側，有兩大條血路緩緩滲出，血流披面，眾上馬上上前了解他的傷勢，以及為他抹血。反而身經百戰的發哥即叫大家冷靜兼不用擔心，再叫拎清水給他沖洗傷口。

有份演出《驕陽歲月》的方中信和黃德斌見發哥一面血，顯得非常擔心！

眼見傷口範圍不小，導演潘耀明、監製黃斌及動作指導李忠志力勸發哥先去醫院治療，發哥更安慰大家「定啲、唔好驚！」又跟導演潘耀明說：「你先拍呢邊，我縫兩針返嚟繼續。」其後又說：「淡淡定，有錢剩！」發哥先安慰好一眾工作人員，定下軍心。

事發時，在廠外準備午飯的發嫂，接獲通知後立即入廠了解，見老公流晒血，沉著問：「點解搞成咁？」

其後去到醫院檢查，醫生考慮到發哥的傷口有足有一吋幾長，加上在片場開工，較大機會會受到細菌感染，所以必須縫針。但發哥甫聽見要縫針後，即提出：「我仲要返現場繼續拍攝，又要連戲，不要剃頭髮可以嗎？」最後只剪了傷口附近最少範圍的頭髮，縫了五針，其實更要天天往返醫院消毒和清洗傷口，直至拆線為止。最終發哥在醫院逗留約兩小時，整理好傷口後馬上趕回片場，吃過午餐，便立刻走向鏡頭前繼續埋位拍攝。