關於我和鬼變成家人｜許光漢挑戰更大尺度演出：你們還想有多大？

台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》上月在香港上映，兩大男神級主角許光漢與林柏宏，日前特意來港喪跑謝票場，答謝每一位入場支持的「老公」、「老婆」。

兩人接受《香港01》訪問大談拍攝趣事，戲中許光漢有多場露股戲，可謂從影以來最大膽演出，問他未來會否接受更大尺度表演，他笑說：「你們還想有多大？」。

攝影：葉志明



戲中跟林柏宏有很多特殊身體接觸，許光漢表示不會尷尬：「因為當下彼此都很專注，所以很順拍完 ，人生中不會再遇到這種肢體接觸了」。（劇照）

《關於我和鬼變成家人的那件事》講述林柏宏飾演的同志「毛毛」意外被撞死，祖母為他辦冥婚，在路上放下紅包等有緣人，最後被飾演直男警察「吳明翰」的許光漢檢到紅包，經歷了一連串不幸事件後，吳明翰只好接受現實跟毛毛冥婚，揭發對方死亡的經過，原來跟一直追查的毒品組織千絲萬縷。

兩位男主角感謝香港粉絲在他們謝票時都很賣力地回應。

林柏宏透露第一次看到這一幕叫了出來。（劇照）

戲中許光漢有多場露肉戲，亦成為電影一大賣點，他透露花了兩個月時間去鍛鍊：「開拍前去想這個角色在我的心目中是什麼樣子，盡量去符合我心目中的樣子，所以有稍為鍛鍊一下，鍛鍊了兩個月左右，稍為壯一點點而已」。問他有否特別練哪一個部位，他笑言：「哪一個部位，講清楚，那個部位本來就很好」，至於未來會否接受更大尺度演出，他就話：「還個不夠嗎？你們還想有多大？」。

許光漢說自己「稍為壯一點點而已」，各位老婆覺得呢？（劇照）

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而飾演同性戀者的林柏宏，生動自然的演出獲得不少讚賞，他表示要感謝身邊的同志好友：「觀察身邊的同志朋友，其實有很多類型，有一類比較符合我心目中靠近毛毛的樣子，他們都很可愛，很想要模仿他們，把他們我看起來很可愛的地方放在角色身上，他們跟我分享一些愛情觀，或者比較私密的故事，幫助我理解角色，才可以演出他們的感情世界。」

兩位都認為廣東話很難學。

許光漢回憶拍這一場全裸跳舞戲時天氣很冷，只想快快收工。（劇照）

《關於我和鬼變成家人的那件事》笑料十足，兩位男主角表示很難去選哪一場最好笑，提起林柏宏早前跟周星馳在Instagram上互動，他表示演喜劇受對方影響：「星爺的電影是陪我們一起長大，可能默默的在表演上面、喜劇上面，也受到很多他的薰陶」。