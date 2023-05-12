《銀河守護隊3》太空狗原型為人類犧牲　艱苦受訓起程後3小時熱死

《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）作為系列的完結篇，大家都完全收貨，更大讚是近年MCU最好睇的一部。戲中所有角色都返齊，連死去的勇度都精神長存，而眾多角色中，又以太空狗Cosmo最搶鏡，除了外形有趣，對答亦盡見可愛。該角色的設計藍本是源自前蘇聯送上太空的狗女萊卡，但其真身的身世一點都不可愛，還有點悲慘。



太空狗Cosmo在《銀河守護隊》聖誕篇已經非常搶鏡，來到第三集更加戲份。（劇照）

科學家指定要雌性流浪狗

戲中的Cosmo擁有超強心靈能力，在第三集關鍵時刻，更發揮最大功用。現實中，萊卡就冇咁本事，但同樣為人類升空的關鍵時刻作出貢獻，事源1957年，蘇聯正與美國進行太空競賽，希望盡快發展出載人上太空的科技，而同年11月3日，來自街來的流浪犬萊卡就被睇中，跟隨太空船史普尼克2號送入太空。

選擇雌性的混種流浪狗，原來是科學家深信，流浪犬比家犬更堅強，深信更能承受極端的太空環境，而選擇雌性就因為深信比較易馴服，性情相對溫和，加上為太空犬設計的專屬太空衣，其收集排泄物設計是為雌性專用，故一開始便拒絕由雄性犬隻升空。

角色Cosmo的設計藍本，源自前蘇聯送上太空的狗女萊卡。（網上圖片）

訓練致便秘尿閉

萊卡加入太空團隊時約 3 歲，而為了完成任務，太空犬事前要歷經一段嚴格的訓練，包括為適應太空艙的狹小環境，萊卡要在一個細小的籠裡生活長達 20日，這樣的囚禁令牠非常焦躁，甚至有便秘和尿閉的情況，就算幫牠們服用瀉藥都未見改善，要長期訓練才得以適應。除此以外，還要接受離心機、模擬火箭發射時的速度和噪音機器訓練，相當艱巨。

太空狗女萊卡的成就都有被製成郵票作紀念。（網上圖片）

隨後都有其他狗隻隨團升空，亦有成功返回地球的例子。（視覺中國）

升空3小時後熱死

不過更可悲是，決定送萊卡上太空時，蘇聯科學家根本未研發到回航技術，即是這是一條不歸路，只視乎萊卡將會如何地死去。蘇聯起初表示萊卡在太空存活了4日，機艙內氧氣快耗盡，因此在她窒息之前進行安樂死，講得相當人道。但去到2002年，俄羅斯官方才透露，其實萊卡在進入太空後僅數小時，便因機艙過熱而中暑死亡。因為當時的載人航天科技仍屬初步階段，隔熱設備未夠精良，故深信相時機艙氣溫高達40度，