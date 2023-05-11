泰星Tangmo死亡案兩被告僅罰款　死者母親表示滿意網民批離譜

泰國女星Pataratida Patcharawirapong（Tangmo）去年2月與友人乘快艇出遊時墜河溺斃身亡，終年37歲。事件由意外演變成謀殺案，經歷過大半年的審訊後。昨日（10日）當地法院宣判，兩名被告雖然被判有罪，但獲處以緩刑及罰款，而與兩名被告已上契的Tangmo母親就表示滿意判決結果，正義已得到伸張。

兩被告獲釋後接受採訪時笑逐顏開。（微博圖片）

兩名被告Tanupat與Phaiboon為案發當日跟Tangmo同船的富商，前者為船主，後者負責開船。兩人去年以金錢賠償與Tangmo母親和解，後來更上契成為「家人」，引起極大爭議，但最終仍要面對審訊。

Tangmo母親稱呼兩名被告為「好孩子」，宣判後更擁抱對方，被網民批評離譜。（微博圖片）

Tangmo死亡案有大量疑點，真相好可能永遠都不會公開。（IG圖片）

承認不小心導演他人死亡的Tanupat，被判入獄5年八個月及罰款12萬8000泰銖，但考慮到他認罪及願意作出賠償，將刑期減半，即入獄兩年九個月，緩刑三年，罰款6萬4000泰銖及執行社會服務令。而承認無牌開船的Phaiboon就同樣獲減一半刑罰，入獄兩年兩個月，緩刑三年，罰款5萬4000泰銖及執行社會服務令。

Tangmo（左）母親餘生獲兩名被告照顧。（IG圖片）

宣判後Tangmo母親跟兩名被告一同接受媒體訪問，她稱呼兩人為「好孩子」，對於他們不用入獄感到欣慰，又謂判決證明正義已得到伸張，她滿意這個結果並非因為金錢賠償，而是兩名被告感到內疚，她已原諒他們，受訪後三人影大合照，仲擁抱道別。大批網民表示判決結果太輕，但都不及Tangmo母親的反應離譜，說得出「正義已得到伸張」，置女兒之死如無物。