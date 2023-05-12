編劇罷工︱工會早於三月提出加薪協定　要求劇本按稿酬定Deadline

美國編劇工會（WGA）於5月2日發起大罷工，表明不滿Netflix及迪士尼等大型製片商，未能達成三年期的薪酬福利新合約。是次罷工是繼2007年以來最大型的罷工行動，並攤瘓多間製片廠目前的製作，包括Netflix熱門劇集《Stranger Things》第五季的拍攝，相信亦牽連到其他製片廠的同類型影視製作。

美國編劇工會發起的罷工行動，包括於荷里活其中一家歷史最久遠的片廠派拉蒙影業外遊行。（視覺中國）

罷工超過一星期，美國總統拜登日前亦於白宮舉行的放映活動上致辭時回應，他深信編劇應該給予一個公平的待遇，並希望事件能夠和解平息。其實編劇工會早於今年三月提出加薪協定，並按不同媒體及製作規模定下準則，其中電視單元類製作中，現時有50%的編劇在最低薪酬協定（MBA）的最低工資下工作，比10年前2013至2014年度統計的33%更多，反映過去10年編劇的待遇正不斷下降。

美國編劇工會罷工行動，要求提及近半在協定最低工資下工作的編劇薪酬。（視覺中國）

而荷里活最為賣座的劇情片方面，現時編劇撰寫非原創劇本的最低工資僅為6萬美元（約港幣47萬元）佔最低製作費500萬（約港幣3900萬元）的1.2%或中等製作費2000萬美元（約港幣1億5600萬元）的0.3%。編劇工會於三月份提出將初稿稿酬以15萬美元（約港幣117萬元）作為劃分界，初稿稿酬超過15萬美元的劇本工作期限為6個月；稿酬少於15萬美的劇本工作期限則為9個月。