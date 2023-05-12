WGA罷工︱盤點10位荷里活最高薪編劇資產　電視原來好賺過電影？

美國編劇工會（WGA）於5月2日發起大罷工，表明不滿Netflix及迪士尼等大型製片商，未能達成三年期的薪酬福利新合約。早前WGA公布數據，表示電視單元類製作中，現時有一半的編劇在最低薪酬協定（MBA）的最低工資下工作，反映編劇的待遇不佳。

美國編劇工會罷工行動。（視覺中國）

然而在荷里活影視工業中，亦不乏作品極受歡迎、因此名成利就的編劇，以下為大家盤點10位荷里活最高薪酬的編劇及他們的資產總值，以及曾經令他們大賺一筆的代表作品。

第10位：Jane Goldman

編劇Jane Goldman是唯一上榜的女性編劇，她的資產總值約為700萬美元（約港幣5400萬元）。（Getty Images）

第9位：Shane Black

編劇Shane Black擅長撰寫陽剛氣息極重的電影故事，他的資產總值約為1600萬美元（約港幣1億2500萬元）。（Getty Images）

第8位：Terry Rossio

Terry Rossio的資產總值約為2000萬美元（約港幣1億5600萬元）。（網上圖片）

第7位：David Koepp

《侏羅紀公園》的編劇David Koepp，資產總值約為3500萬美元（約港幣2億7400萬元）。（Getty Images）

第6位：Adam McKay

《千萬別抬頭》的導演兼編劇Adam McKay是一位著名編劇，他的資產總值約為4000萬美元（約港幣3億1300萬元）。（Getty Images）

第5位：Aaron Sorkin

電影電視編劇Aaron Sorkin的資產總值約為9000萬美元（約港幣7億500萬元）。（Getty Images）

第4位：Joss Whedon

曾為DC及Marvel兩家超級英雄電影製作公司編寫劇本的編劇Joss Whedon，資產總值約為1億美元（約港幣7億8400萬元）。（Getty Images）

第3位：David E. Kelley

美雪菲花的丈夫David E. Kelley，是著名編劇，資產總值約為2億5000萬美元（約港幣19億6000萬）。（Getty Images）

David E. Kelley在成為編劇前是一名律師，他為電視台裡撰寫過許多法律題材的電視劇劇本。（劇集海報）

第2位：Seth Macfarlane

擁有演員、導演、編劇多重身份的Seth Macfarlane，由編劇出身，擅長撰寫喜劇，他的資產總值約為3億美元（約港幣23億5200萬元）。（Getty Images）

第1位：Chuck Lorre

著名電視劇編劇Chuck Lorre，資產總值約為6億美元（約港幣47億元）。（視覺中國）