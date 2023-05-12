全個世界都有電話︱周漢寧麗英跨界合唱MV登場　道盡網戀呃呃氹氹

入圍第25屆烏甸尼遠東電影節、《緣路山旮旯》導演黃浩然全新力作《全個世界都有電話》，由周國賢、韋羅莎及陳湛文領銜主演，周漢寧及麗英主演，蔡思韵友情演出，內容圍繞由智能手機而引發的故事，題材貼地，再加上估你唔到的劇情，笑中有淚，淚中有笑。電影於今日發佈首支插曲《網騙》MV，由入圍第41屆香港電影金像獎最佳新演員的影壇生力軍周漢寧聯同去年進軍樂壇的超人氣YouTuber麗英首度跨界合唱。兩位年青人在電影《全個世界都有電話》中發展一段如幻似真的網上關係，爾虞我詐，呃呃氹氹，卻不無甜蜜溫馨的時刻，歌曲《網騙》娓娓道出這種由智能手機普及化而衍生的交友模式，以及網絡情緣中既擔心被欺騙卻又渴望浪漫甜蜜的複雜心理。

《緣路山旮旯》導演黃浩然全新力作《全個世界都有電話》，由周國賢、韋羅莎及陳湛文領銜主演，周漢寧及麗英主演，蔡思韵友情演出。（《全個世界都有電話》電影海報）

《網騙》原曲是由羅孝勇擔任主音的本地獨立樂隊 Harbor Homme 創作的英文歌曲《24/7 Mind》，如今由黃浩然導演根據周漢寧及麗英在電影中的網騙故事線親自譜上廣東話歌詞，並由剛於《CHILL CLUB 推介榜年度推介 22/23》頒獎禮榮獲「年度編曲人」大獎的著名編曲人黃兆銘監製。

電影插曲按劇情裡周漢寧與麗英的網騙故事線寫成歌詞。（《全個世界都有電話》電影劇照）

電影插曲按劇情裡周漢寧與麗英的網騙故事線寫成歌詞。（《全個世界都有電話》電影劇照）

清新跳脫的曲風，配上「問下你，每月每日每夜呃盡未……對你有戒心，我會有啲想見你」等生動活潑的歌詞，道盡「怕受傷害又想愛」的新世代網戀心理。在同步釋出的《網騙》歌曲 MV 中，觀眾除了可率先欣賞《全個世界都有電話》的部分精華片段，更附有周漢寧與麗英的錄音花絮片段，二人時而投入演唱，時而隨心起舞，盡顯年青活力。

《全個世界都有電話》插曲《網騙》的MV，除了電影精華片段，亦有周漢寧與麗英的錄音花絮片段。（《網騙》MV截圖）

早前《全個世界都有電話》於烏甸尼遠東電影節進行全球首映時，黃浩然導演隆重宣佈將於6月22日 (端午節假期) 舉行「【香港人壽】一起同行《全個世界都有電話》試映場＋音樂會」，開創以「電影試映＋音樂會」跨界別形式發佈電影的先河，邀請全港支持本土原創電影及原創音樂的觀眾及歌迷，於黃昏時份先於戲院觀賞電影，晚上再到九龍灣國際展貿中心 Star Hall 匯星欣賞音樂會，由電影配樂歌曲原唱者，包括本地音樂單位周國賢、mansonvibes、周漢寧、鄧麗英（麗英@小薯茄）、顏培珊、KINKI 盧芷韻、樂隊組合 GDJYB 雞蛋蒸肉餅及 Harbor Homme，再加上台灣音樂單位秦旭章、守夜人、靈魂沙發及溫室雜草，現場演繹多首於電影中出現的歌曲，提供一氣呵成的視聽之娛。

一票在手，即可參與香港娛樂界的創舉，享受前所未有的視聽娛樂盛宴。購買 HK$690 門票套裝的觀眾更可獲贈《全個世界都有電話》原聲大碟，本土獨立電影及音樂愛好者不容錯過。活動套票於5月12日上午10時起於快達票售票網正式公開發售。

《緣路山旮旯》導演黃浩然全新力作《全個世界都有電話》，插曲《網騙》由周漢寧與麗英首度跨界合唱。（《全個世界都有電話》試映音樂會海報）

周漢寧表示：「十分感謝黃浩然導演給我寶貴機會，繼上年讓我獻唱《緣路山旮旯》片尾曲《Melanie》後，今年更為我和麗英度身打造合唱歌《網騙》。我和麗英在演出上曾多次合作，發展感情線卻是破題兒第一遭！今次也是我首次發表合唱歌，能夠和好朋友麗英合唱，當然開心！有成就解鎖的感覺。我和麗英會在6月22日舉行的【香港人壽】一起同行《全個世界都有電話》試映場＋音樂會中同台演唱，為大家現場呈獻《網騙》這首歌。我們正為這次演出密鑼緊鼓地練習，心情既興奮又緊張！」

於第41屆香港電影金像獎提名「最佳新演員」的周漢寧，除了主唱《全個世界都有電話》的插曲《網騙》以外，亦於《緣路山旮旯》主唱片尾曲《Melanie》。（《全個世界都有電話》電影劇照）

麗英表示：「在《全個世界都有電話》中，我和周漢寧有一段如幻似真的『神交』關係，而《網騙》這首歌的歌詞正正就是黃浩然導演根據這段『網騙感情線』而度身創作，完全說中了網絡情緣中五味雜陳的心情。我跟周寧早於在電視劇《教束》時已合作過，後來亦有其他一起工作的機會，大家是好朋友，因此錄音過程十分輕鬆順利，後來的聞歌起舞，更是完全自發，希望大家多多支持收看！」

主唱電影插曲《網騙》的麗英表示：「我和周漢寧有一段如幻似真的『神交』關係，而《網騙》這首歌的歌詞正正就是黃浩然導演根據這段『網騙感情線』而度身創作，，完全說中了網絡情緣中五味雜陳的心情。」（《全個世界都有電話》電影劇照）

黃浩然導演表示：「我拍香港獨立電影，亦特別喜歡採用香港獨立音樂。我聽過本地獨立樂隊Harbor Homme的英文歌《24/7 Mind》，深受吸引，根據劇情填上廣東話歌詞，並由Harbor Homme重新編曲，變成了輕快又活潑的《網騙》。在6月22日的【香港人壽】一起同行《全個世界都有電話》試映場＋音樂會中，周漢寧、麗英和Harbor Homme都會出席獻唱，另外還有電影男主角周國賢以及一眾本地音樂及台灣音樂單位參與盛會，為觀眾呈獻『黃昏睇好戲、晚上再睇騷』的嶄新體驗。」