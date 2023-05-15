Netflix︱阿諾舒華辛力加連出劇集、紀錄片　三段式回顧傳奇半生

荷里活老牌動作巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger），曾經在銀幕上留下大量經典作品，包括《未來戰士》（The Terminator）系列、《鐵血戰士》（Predator）及《王者之劍》（Conan the Barbarian）等作品，自80年代起成為紅遍全球的其中一位動作巨星。年屆75歲的阿諾自今仍然不時推出電影作品，更將於五月底於Netflix串流平台上連續推出劇集及以他作為藍本的紀錄片，延續他對影壇及流行文化深遠的影響力。

已經75歲的阿諾舒華辛力加，將會連續在Netflix推出劇集新作《FUBAR》及以他為藍本的紀錄片《Arnold》。（Getty Images）

由阿諾主演的特工劇集《FUBAR》將於5月25日上線Neflix，《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）的女演員Monica Barbaro將飾演他的女兒。《FUBAR》劇情講述阿諾飾演的父親育有一名女兒，二人多年來均為美國中情局（CIA）的探員，卻一直未有向對方透露自己的身份，而二人的秘密曝光時亦徹底粉碎父女之間的關係。二人的父女關係曝光後，亦因此被安排在CIA裡成為拍檔，在連串槍戰、爆炸的任務裡出生入死的同時，父女再次重新認識對方。

阿諾舒華辛力加在劇中飾演一位退休的CIA探員。（《FUBAR》劇集劇照）

《壯志凌雲：獨行俠》的女配角Monica Barbaro將於劇集裡飾演阿諾舒華辛力加的女兒，同樣是一位CIA探員。（《FUBAR》劇集劇照）

阿諾舒華辛力加在劇中將與女兒成為CIA任務拍檔，父女透過浴血槍戰及爆炸任務重新認識對方。（《FUBAR》劇集劇照）

在劇集以外，以阿諾舒華辛力加的大半生為藍本的紀錄片，亦將於6月7日上線Netflix。紀錄片《Arnold》以三段式手法回顧阿諾三段傳奇而成就非凡的人生階段，第一段講述他作為史上其中一位最偉大的健美先生的事蹟；第二段記錄他作為荷里活其中一位最成功的動作演員；第三段則圍繞他作為美國加州州長的從政歷程、以及他在慈善、商業上的供獻。

紀錄片《Arnold》以阿諾舒華辛力加的大半生為藍本，回顧他作為健美先生、動作巨星及政商巨人的三段人生。（Netflix）

阿諾舒華辛力加生於奧地利一個偏遠小鎮裡，他自小的夢想便是成為一位健美先生，並離開他的家鄉到美國追逐他的成就。在軍校裡受訓期間，他已經贏得不少健美比賽，離開後更進軍世界，先後七次贏得國際健美總會舉辦的年度大賽「奧林匹克先生」的名銜，更因此進軍荷里活，拍攝超過70部影視作品，在銀幕上創建不少經典角色。此後阿諾由影壇跨越政商界，成為加州第38任州長，任期於2011年完結後，他亦再次回歸影壇，復出後亦拍攝了不少賣座作品。

阿諾舒華辛力加自小的夢想是成為健美先生，他曾經七次贏得奧林匹克先生的名銜，是健美界其中一位最著名的傳奇人物。（視覺中國）

阿諾舒華辛力加自80年代起，於銀幕上成為一代動作巨星，他的代表作《未來戰士》角色形象非常經典。（《未來戰士》電影劇照）