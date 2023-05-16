銀河守護隊3︱自爆睇過百套香港電影　占士根：我深受港產片影響

Marvel本年度第二部重磅力作《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol.3）日前已經上映，電影是過檔到DC超級英雄宇宙的導演占士根（James Gunn）最後一部在Marvel執導的電影，完成《銀河守護隊》電影三部曲。為喻為自《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）後最好睇的Marvel超級英雄電影，鬼才導演占士根絕對功不可沒，而近日占士根接受訪問時，更自爆一件秘密，與香港觀眾關係甚深！

2023年第二部Marvel超級英雄重磅電影《銀河守護隊3》已於5月3日在香港上映。（《銀河守護隊3》電影劇照）

占士根近日接受節目訪問時，分享對他影響最深遠的事物：「所有我看過的電影都對我有所影響，但我會特別感謝亞洲電影，對我拍攝電影有非常大的幫助。我在年輕時愛上了香港電影，我看過數以百計的港產片，收藏了為數不少的錄影帶，抱歉有些是翻版，因為根本無法在美國觀看港產片，當年發行影片的難度相對較大。所以我當時深受港產片的影響，他們把劇情、喜劇、前衛等元素結合得如此精彩，拍攝出來的動作場面更是無與倫比。」

占士根近日接受訪問時，表示自己收藏了大量香港電影錄影帶，亦因此對他拍攝電影具有深遠的影響。（影片截圖）

占士根過去曾多次高度讚揚及推崇香港電影，在2020年全球受到疫情籠罩、美國國民進入家居隔離生活期間，他在社交媒體上分享名為「隔離期間必睇A+級動作片」的電影清單，介紹中外影壇共54電影，當中包括，亦囊括不少經典港產動作電影，如：《醉拳》、《方世玉》、《喋血雙雄》、《東方三俠》、《功夫》、《英雄》、《臥虎藏龍》等，被網民稱讚非常識貨！

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占士根表示以往看過的香港電影、背後的電影創作者，幫助他成為了今天的自己。（Getty Images）

占士根亦曾多次分享自己對港產片的鍾愛，而他的香港電影錄影帶收藏亦非常豐富，除以上推薦的動作片以外，亦包括：林嶺東導演的《學校風雲》《俠盜高飛》、陳木勝導演的《衝鋒隊：怒火街頭》、杜琪峯導演的《赤腳小子》、《英雄好漢》、《力王》及《玻璃鎗的愛》等。

占士根收藏甚多舊港產片錄影帶。（占士根Facebook圖片）

占士根亦特別鳴謝對他影響甚深、塑造他成為今天的自己的香港電影創作者：「感謝徐克、王家衞、杜琪峯、成龍、吳宇森、洪金寶、林嶺東、許鞍華、元奎及霍耀良等眾多偉大的香港電影創作人，他們幫助我塑造今天的自己。」

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占士根受到香港電影影響之深，相信不下於任何一位香港電影觀眾，而《銀河守護隊3》上映後，許多觀眾亦馬上第一時間入場觀映，更有不少網民表示電影橋段細節豐富，必須入場「二刷」，以免錯過細節與片中彩蛋。