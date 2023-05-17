康城影展 | 范冰冰紅地氈狀態大勇　張雨綺拋配飾搶鏡被催促？

國際影壇盛事第76屆康城電影節於香港時間16日晚正式開幕，一眾名人紅星包括Elle Fanning、尊尼特普（Johnny Depp）、鞏俐、范冰冰、張雨綺等悉數亮相紅地氈，場面星光熠熠。



眾所周知，康城影展除了憑藉作品行紅地氈，亦可獲品牌邀請或媒體帶入，甚至用錢購買，因此成為不少明星網紅的「朝聖地」，但國際地位也一目了然，待遇大不同。

在內地人氣高企的關曉彤、朱一龍獲品牌邀請出席，雖然有一、兩個直播鏡頭，但沒有任何介紹，隨其他明星一齊登場，只是正常行紅地氈卻遭到驅趕。然而，關曉彤與朱一龍不算最慘，以《新紅樓夢》走紅的蔣夢婕亮相紅地氈零鏡頭，如果不是走在范冰冰後面，可能更是無人問津。

曾經以各類造型稱霸紅地氈的范冰冰近年絕跡不少大型活動，難得捲土重來，依然受到不少關注；另一位曾在康城影展以一身綠裙紅唇驚艷眾人的女星張雨綺與當年不可同日而語，她身穿華麗長裙，影相期間還將佩戴的橙花配飾拋給攝影師，相當搶鏡，奈何在紅地氈沒有近鏡，又被工作人員催促；而男星賈乃亮更是「消失」在紅地氈直播中。

不過，「國際影后」鞏俐堪稱「華人之光」，是受到全場最高待遇的其中一位，大會不只為她清場影相，更有專人影到位置，鏡頭由候場開始便一路跟隨，亦有旁白介紹，攝影師們爭相大呼其名字，地位一目了然。

除此之外，今次依然有國內外網紅現身紅地氈，但就沒有太騎呢或出格造型。