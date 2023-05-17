政府擴大「人才清單」至電影界　曾奪奧斯卡票房達3000萬者優先

政府昨日（16/5）公布擴大搶人才清單，所涵蓋的專業由13項增至51項，其中電影方面也受惠，協肋電影界搶盡創意產業專才。不過其要求就被市民稱太理想化，包括曾獲奧斯卡等國際電影節獎項，如果演員，曾擔任主要角色的電影在香港上映，而取得至少3,000萬港元票房的話，就附合成為「創意專才」的條件。



香港一直以來都有人才清單，由2018年的11項職位，到近年的13項，到最新增至51項。(政務司司長網誌截圖)

今次的「人才清單」，涉獵「電影方面的創意產業專才」，以提供「入境便利」，當中涵蓋的職位如電影監製、導演、編劇、攝影指導、電影剪接師、美術指導、服裝設計師、動作指導、電影配樂作曲家、原創歌曲作曲家、音效設計師、填詞人、視覺效果總監等。

不過相關職位要有客觀數據支持，例如要獲取相關認可的電影獎項，當中包括電影發展基金「資助業界參與香港境外影展計劃」中的第一級別和第二級別項目，即除了奧斯卡，亦包括法國康城電影節、德國柏林國際電影節、韓國釜山國際電影節、意大利烏甸尼遠東電影節、加拿大多倫多國際電影節，以及中國內地的中國金雞獎和百花電影節等。

《奇異女俠玩救宇宙》導演Daniel Kwan（左）及Daniel Scheinert（右），都會獲得「入境便利」。（電影公司提供）

至於演員方面，幕前的男女主角、配角等職位都一一歡迎，同一原則，都需要有以上提及的電影獎項，如果未曾獲獎，只要當事人曾參與演出的電影，而戲中又飾演重要角色，在香港上畫時票房不少於3000萬港元者，都會獲優先考慮。不過相關要求就被市民質疑太理想化，符合以上條件者均在全球影視業界都大有機會，未必要選擇香港。