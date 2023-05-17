梁家輝受訪回憶拍《東邪西毒》「喺一個絕境入面畀人壓榨咗三年」

TVB節目《馬時亨香港情》最新一集請來四屆影帝梁家輝擔任嘉賓，大談入行40年的心路歷程，期間被問到拍哪一部戲最辛苦，梁家輝指拍任何一部戲都辛苦，但歷時最長的要數王家衛執導的《東邪西毒》，拍了足足3年。

梁家輝表示曾經連續三年時間，每年拍13部戲：「基本上冇瞓過，一日拍三組，一組八個鐘，一組接一組，過組就係休息時間」，當年女兒出生經濟壓力大，他才拚命拍戲搵錢。（影片截圖）

梁家輝透露《東邪西毒》本來計劃有上、下集，但因為上集拍足三年嚴重超支兼進度落後，下集就變成了畫風完全不同的《東成西就》：「其實本來《東邪西毒》有兩集，但因為拍咗三年，趕唔切交片，就衍生咗《東成西就》，因為當時所有東南亞院商都買咗呢部戲，準備作為賀歲片，唯有焗住拍另一部《東成西就》出嚟應付啲片商」。

獲邀主演法國電影《情人》，梁家輝表示導演貪佢夠瘦弱，仲有個光滑背部，當年電影亦以此為賣點。（影片截圖）

梁家輝笑言當年外地觀眾好驚訝，何以能夠出動眾多大明星，去拍一部神怪又荒誕的電影來代替《東邪西毒》，而演員本身的心態亦造就《東成西就》的成功：「喺一個絕境入面，畀人壓榨咗三年，唔知點樣嘅絕境裡面，忽然間掏心挖肺，將最瘋狂嘅一面展露喺觀眾面前」。

梁家輝形容拍《東邪西毒》「被壓榨三年」，透過在《東成西就》的瘋狂演出去釋放出來。（劇照）

入行逾40年，拍過140多部電影，梁家輝形容每一個角色給予他一個全新人生，經歷了140幾個人生的他，揚言對人生仍然有追求，永不言休：「希望仍能得到機會去追求不同人生，一日仲有人買飛去睇我嘅戲，我就會繼續做戲，唔會輕易退休」。