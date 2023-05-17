新版《超人》男主角三大人選曝光　導演IG疑透露玄機？

Marvel超級英雄電影《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol.3）近日上映，導演占士根（James Gunn）早前已過檔DC Studios擔任CEO，並宣布執導重啟版《超人》電影《Superman: Legacy》，近日外媒報導目前有三大新超人演員人選，究竟係邊三位呢？

尼古拉斯霍特傳出同時試鏡超人及反派Lex Luthor。（IG圖片）

占士根之前已透露《Superman: Legacy》講述超人年輕時的故事，所以男主角人選為二十至三十多歲，目前呼聲最高為現年33歲的尼古拉斯霍特（Nicholas Hoult），他曾於《變種特攻》（X-Men）系列飾演「藍獸」（Beast），曾為新版《蝙蝠俠》試鏡，但最終敗給羅拔柏迪臣（Robert Pattioson），假如成功獲得超人一角，可謂一雪前恥。不過最新消息指，尼古拉斯霍特從頭到尾都為大反派Lex Luthor試鏡，並且幾乎已落實飾演這個角色。

David Corenswet同上一任超人亨利卡維爾勁似樣。（IG圖片）

第二位候選演員為現年30歲的美國演員David Corenswet，他相對名氣較低，但外形跟上一任超人亨利卡維爾（Henry Cavill）似八、九成，身高達1.93米，論外表最符合超人的設計。

Jacob Elordi外形出眾。（IG圖片）

第三位Netflix電影系列《親親小站》（The Kissing Booth）男主角Jacob Elordi，現年25歲，近期憑劇集《毒癮女孩》（Euphoria）人氣急升，並於蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）執導新片《Priscilla》中飾演「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）。