《相撲聖殿》揭階級觀念重滿欺凌　師弟幫師兄擦屁股仲要講多謝？

Netflix新劇《相撲聖殿》（又名︰相撲聖域），講述不良少年小瀨清（一之瀨亘 飾）為錢財投身相撲界，誤打誤撞成為一級選手「猿櫻」。不過在訓練過程中相當艱苦，除要食肥自己增磅，每日的鍛鍊都非常吃力，而且受盡同門師兄的欺凌。第一集更出現師兄要求師弟在自己如廁後，幫手擦屁股，到底這一幕是誇張還是反映欺凌的現實？



《相撲聖殿》是少有以相撲為題材的劇集，而且找來不少退役相撲手參與演出。（《相撲聖殿》劇照）

相撲是日本國技運動，歷史悠久。（日本相撲協會）

相撲是日本其中一門國技，至少有1500年歷史，很多傳統都要學員嚴格遵守，最簡單如見到前輩或上土俵前都要鞠躬致敬，不過在第一集，就有一幕劇情惹起爭議。當時一之瀨亘飾演的主角小瀨清，剛剛進入部屋初哥，平時除了負責打掃，開飯亦是食最後一圍，只可以食餸頭餸尾。

初入門者，要待師兄食完先可以開餐。（《相撲聖殿》影片截圖）

用膳中途更被師兄召喚去等佢「辦工」。（《相撲聖殿》影片截圖）

最誇張是在吃飯途中，他與劇中另一初哥染谷將太被師兄召喚，原來是要到廁所等學長開大，完事後要二人幫他擦屁股。劇情更講到因為排泄物太巨，要染谷用手筷幫手夾斷一分為二，非常厭惡。而師兄更向一之瀨亘講，仲唔同我講多謝？好似獲派負責榮耀工作一樣。

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原來這一幕並非編劇亂作，相傳相撲手因為身形太巨，部分人士雙手真的未必能觸及肛門，於是要有專人替選手擦屁股的工作，由於工作極度厭惡，相傳月薪可高達120萬日圓（約72,000港元）。不過該傳言先後已有不少相撲選手出面駁斥，絕無此事，又指屁股是私人部分，都係由自己擦比較好。