「鷹眼」謝洛美維納意外後首次跑步　網民驚嘆︰上個月仲撐緊拐杖

Marvel超級英雄「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）今年1月1日為勇救被雪困住的侄兒，意外被鏟雪車輾過、拖行數百米後重傷，全身共30條骨頭骨折。維納經過多次手術及在家休養數月，繼上月撐拐杖出席Disney+串流平台影集《Rennervations》的首影後，亦不時於社交媒體上更新自己的康復狀況。

謝洛美維拿1月1日遭鏟雪車輾過受重傷後，早前已能夠撐拐杖出席節目首映。（Getty Images）

今日（19日）維納於社交媒體上載影片，表示是自己意外後首次跑步，雖然維納在影片中需要靠輔助承重的設備減輕雙腳在跑步期間的負擔，但五個月以來的康復進度仍然令人震驚，令網民驚嘆表示：上個月仲撐緊拐杖喎！

謝洛美維納三個月內由重傷復元到能夠走動，相當厲害。（視覺中國）

從影片中可見，謝洛美維納上次借力拉筋的跑步機換成了氣壓承重的慢跑機，而他亦帶着笑容在慢跑，顯然對能夠再次運動感到相當興奮。維納亦在影片上標註：「第一次在承重輔助斷脛骨下，嘗試非常輕微地慢跑！」「痛苦對我來說就是進步！」

謝洛美維納在承重輔助的慢跑機上慢跑。（謝洛美維納IG影片截圖）

謝洛美維納不僅輕鬆地慢跑，更保持一貫的幽默、自娛娛人，他在影片中邊跑邊笑指：「要做一點活動對吧！好像不是我往常走動的方式，在一個慢跑機上。腳依然是斷裂的，所以鈦金屬依然在裡面。」

謝洛美維納在家中的大廳換了特製跑步機。（謝洛美維納IG影片截圖）

謝洛美維納在承重輔助下，似乎跑得相當輕鬆。（謝洛美維納IG影片截圖）