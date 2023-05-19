Netflix每周更新｜75歲阿諾照打餐死　《拳王萬歲》記錄關鍵一戰

Netflix一直致力推出不同的新劇、電影、真人騷及紀錄片，5月雖然有不少人氣動畫下架，但平台亦有每周更新新片單，現在就為大家推介本周值得看的新作。



《絕對緘默》（Muted）

《絕對緘默》剛剛與5月19日上架。（Netflix）

西班牙劇驚悚劇《絕對緘默》劇情講述Sergio被認定是殺害父母的兇手，並入獄服刑六年後獲得假釋重返社會。最奇怪的是，服刑的這段時間以來，Sergio半個字都沒說，也拒絕配合司法體制的調查，因此他的犯案動機與意圖始終成謎。

《職業美人魚：美麗背後》（MerPeople）

《職業美人魚：美麗背後》即將於5月23日上架。（紀錄片海報）

紀錄片主要深入探討職業美人魚這個神秘的圈子。（《職業美人魚：美麗背後》劇照）

即將於5月23日上架的紀錄片《職業美人魚：美麗背後》，主要深入探討職業美人魚這個神秘的圈子，了解一群熱愛謎樣水中生物「人魚」的同好如何將此當作志業。從佛州小鎮的華麗表演到巴哈馬的海王海后爭霸賽，帶你親眼見識這些人魚展現的熱情、毅力及背後辛酸。

《FUBAR》

《FUBAR》將於5月25日上架。（《FUBAR》劇集海報）

阿諾舒華辛力加在劇中飾演一位退休的CIA探員。（《FUBAR》劇集劇照）

由阿諾主演的特工劇集《FUBAR》將於5月25日上線Neflix，《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）的女演員Monica Barbaro將飾演他的女兒。《FUBAR》劇情講述阿諾飾演的父親育有一名女兒，二人多年來均為美國中情局（CIA）的探員，卻一直未有向對方透露自己的身份，而二人的秘密曝光時亦徹底粉碎父女之間的關係。二人的父女關係曝光後，亦因此被安排在CIA裡成為拍檔，在連串槍戰、爆炸的任務裡出生入死的同時，父女再次重新認識對方。

《Conor Mcgregor：拳王萬歲》

《Conor Mcgregor：拳王萬歲》於日前（17日）上架。（Netflix）

大家能在紀錄片中看到Conor Mcgregor脆弱的一面。（《Conor Mcgregor：拳王萬歲》劇照）

紀錄片《Conor Mcgregor：拳王萬歲》聚焦於2021年，Conor McGregor面臨職業生涯的嚴苛挑戰，十二個月內有三場賽事，全球觀眾都等著看他的表現。如今，這位超級巨星準備再度站上八角擂台，迎接職涯最重要的一場比賽。本節目全方位記錄幕後點滴，一睹康納一路走來的心路歷程，看他用實力證明自己仍是終極格鬥冠軍賽的一方霸主。

《母親本色》（The Mother）

《母親本色》於日前（12日）上架。（劇集海報）

由Jennifer Lopez主演的《母親本色》（The Mother）在戲中飾演專業女殺手，更親身上陣演出大量肉搏及槍戰。劇情主要講述The Mother藏身阿拉斯加荒野多年後，一名專業殺手重出江湖，營救她心心念念，卻不得不拋下的女兒。