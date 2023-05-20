康城影展｜馮德倫與當地影人交流　初見袁澧林︰將來一定會好成功

《第76屆康城影展》正在舉行中，馮德倫（Stephen）獲香港電影發展局（FDC）與創意香港（Create Hong Kong）的邀請，去到康城出席「新電影‧新人才」的座談會，分享與探討香港電影的新力量及香港與亞洲之間的合作與重要。

首次接觸袁澧林，馮德倫專程在機上欣賞《窄路微塵》做功課。（大會提供）

Stephen以監製、導演兼演員身份出席一連兩天的座談會，分別以「一個電影業領導者的演化」與「新影院、新動力：祝賀香港新晉電影製作人」為主題，跟演員袁澧林（Angela）、新晉導演卓亦謙等一同分享交流對香港電影的獨特觀點。

馮德倫高興與不同新導演作深度交流。（大會提供）

Stephen向來支持香港電影，今次應邀出席主要是希望為香港電影業出一分力，Stephen說：「好開心一班新嘅導演同新演員有一個深度嘅交流，分享大家喺電影圈嘅經驗，希望將來都可以多啲同香港新導演合作。」

馮德倫甚為欣賞袁澧林的演出。（大會提供）

疫情期間Stephen減少跟外地電影人交流，藉着今次康城影展之旅，他也開心可認識外地的電影製作人，「藉住康城影展亦都有機會同一啲外國嘅電影人同片商接觸，因為疫情關係好耐冇返嚟，都係一個好好玩嘅過程。」

而在第一場座談會中，Stephen獲安排跟袁澧林同場分享，Stephen起初因不認識對方，故在飛往康城途中做足「功課」，從Angela演的電影來認識她，Stephen說：「因為我之前唔認識Angela（袁澧林），所以喺飛機上睇咗佢嘅《窄路微塵》，覺得佢演得好好，佢將來一定會係好成功嘅演員。」