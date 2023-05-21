驚天營救2｜基斯咸士禾夫化身最強殺人武器　驚變火人監獄百人斬

由「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）主演的Netflix電影《驚天營救》（Extraction）於2020年上架後大獲好評，更成為該串流平台上當年收視最高的電影。相隔3年，續集即將於6月16日回歸，官方於日前發布了正式預告，片中的打鬥場面亦引起網民熱議。

續集即將於6月16日回歸。（《驚天營救2》海報）

《驚天營救》首集劇情主要講述僱傭兵Tyler（基斯咸士禾夫飾）執行任務前往孟加拉，拯救犯罪首腦遭人綁架的兒子Ovi。結局Tyler被黑白兩道追殺，後在橋上被射傷後墜進河中，相隔數月後，Ovi在游泳池游泳看到Tyler的身影，暗示Tyler並沒有死去。經歷九死一生後，Tyler再度回歸黑市傭兵生涯，受委託展開另一場致命的危險任務，並需要闖進監獄營救多名慘遭折磨的囚犯。

Tylerr（基斯咸士禾夫飾）再度回歸黑市傭兵生涯，受委託展開另一場致命的危險任務。（《驚天營救2》劇照）

基斯咸士禾夫真係好型！（《驚天營救2》劇照）

在正式預告中，基斯咸士禾夫在長達百米的火車中與敵方激烈攻防肉搏，更成功避開直升機的攻擊。導演羅素兄弟（Russo Brothers）在訪問中透露：「某一驚險且刺激的場景是連續拍攝14分鐘，雖然實際可能不會是剛好14分鐘。我還沒有拿出手錶計算，但應該非常準確。」具體細節雖然要等到觀賞正片才能揭曉，羅素兄弟就暗示這場戲與直升機有關。

基斯咸士禾夫化身最強「殺人武器」，以一打百從監獄營救人質。（《驚天營救2》劇照）

基斯咸士禾夫變成火人繼續戰鬥。（《驚天營救2》劇照）

另外，一場精彩的監獄打鬥場面，基斯咸士禾夫化身最強「殺人武器」，以一打百從監獄營救人質。過程中他更差點被燃燒彈砸中，變成火人繼續戰鬥。對於這場戲，導演表示當時看到基斯咸士禾夫在雪中打鬥的畫面，鏡頭充滿大雪及熊熊烈火，令自己無法喊停。

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