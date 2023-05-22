失衡凶間︱影后林嘉欣再拍驚慄片挑戰SM戲　用皮帶箍到對手窒息

由寰亞電影製作有限公司及香港電影發展基金出品，莊澄、鄧漢強監製，三位本土新導演——《樹大招風》金像導演許學文、陳翊恆、黃千殷分別執導，林嘉欣、衛詩雅、劉俊謙、蔡思韵、黃又南、朱栢康、朱鑑然、胡子彤主演，陳毅燊（ANSONBEAN）作特別介紹之新片《失衡凶間之罪與殺》將於本周四上映。

由許學文、陳翊恆、黃千殷聯手執導的驚慄電影《失衡凶間之罪與殺》，將於5月25日上映。（《失衡凶間之罪與殺》電影宣傳片截圖）

在黃千殷執導、林嘉欣、劉俊謙及朱栢康首度合作演出之單元故事《闇室》中，一向形象健康的靚媽嘉欣，繼演出經典驚慄片《救命》、《怪物》等佳作後，相隔多年再度參與驚慄片，更挑戰不同類型角色，首度挑戰SM床戲，膠袋、皮帶、鎖鏈、頸箍應有盡有，還與男演員Kelvin黃錠江床上肉膊，大膽演出令人嘩然。

林嘉欣事隔多年再拍攝驚慄片，更挑戰SM床戲。（《失衡凶間之罪與殺》花絮影片截圖）

林嘉欣於電影中與男演員Kelvin黃錠江上演激烈的SM情節。（《失衡凶間之罪與殺》電影劇照）

故事中，林嘉欣飾演溫柔護士、朱栢康飾演鹹濕牙醫、劉俊謙飾演型男法國大廚，戲中角色各有不同外在和內在人格，雖然故事圍繞「一宗」命案，但卻有多場謀殺戲份，有真實亦有角色的自行幻想，帶領觀眾穿梭真實與虛幻之間，到底誰是真兇？誰是真英雄？

很難想像林嘉欣的角色是一位溫柔的護士。（《失衡凶間之罪與殺》電影劇照）

要展示林嘉欣的影后級演技，戲中除了血腥殺人暴力鏡頭，還有她首度在大銀幕上玩SM。首日開工，林嘉欣便要埋位與男伴Kelvin拍SM床戲，只見嘉欣目露凶光，不單用膠袋笠住Kelvin的頭部，更將對方的頸箍駁上鎖鏈連接著床架，保證Kelvin動彈不得。之後嘉欣用力勒緊Kelvin頸上的皮帶，似要將對方置於死地，只見Kelvin不斷掙扎喘氣求饒，狀甚痛苦。

原來林嘉欣在《失衡凶間之罪與殺》電影開鏡首場，便拍攝最激烈的SM戲份。（電影公司提供）

相信觀眾可以從《失衡凶間之罪與殺》裡看到林嘉欣前所未見的一面。（《失衡凶間之罪與殺》電影劇照）

鏡頭前，情節看得令人肉緊，鏡頭外，兩人卻有說有笑，尤其看到赤膊上陣的Kelvin，一身鋼條肌肉，嘉欣搞笑說：「我要殺死你，你身材好過我咁多，好嬲呀！」為緊張的拍攝氛圍，帶來一片笑聲。激情肉膊之後，嘉欣坦言第一次拍SM戲好緊張，說：「我第一次拍SM場面，好緊張，我好擔心Kelvin，佢對手同頸都綁住皮帶，個頭就笠膠袋，呢啲戲我一定要真用力，先至會似，皮帶鬆就唔好睇。所以必須非常準確，盡量唔好有NG，對手會好辛苦，最好一Take過。」每次導演嗌Cut，嘉欣都立即幫忙為對方鬆綁，又不停問候他狀況，嘉欣說：「大家都明白拍戲會辛苦，但安全最重要！」

林嘉欣雖然在戲中出盡全力緊箍着Kelvin，但當導演一嗌Cut便立刻幫手為對方鬆綁。（《失衡凶間之罪與殺》電影劇照）

同日，電影公司發佈一條《誰是真英雄》製作花絮，邀得林嘉欣、衛詩雅、朱鑑然及胡子彤，在上映前率先為心理及處境複雜的眾多角色解密。其中，嘉欣在片中飾演處境危險的心瑤，被劉俊謙（國軒）默默守護，阿謙更不惜一切甚至用上暴力手段去保護嘉欣。被問到片中的劉俊謙是否他的英雄，嘉欣表示：「英雄真係好睇觀點，如果其他女性遭遇到心瑤嘅經歷，一定覺得會國軒係英雄。但係如果問一個小朋友，佢會話咁樣係唔啱，咁樣傷害人。所以睇吓由咩觀點、邊個人嘅角度出發。」看來要打動女神芳心，真的絕不容易！

林嘉欣談到劇情裡帶出「英雄」的命題，認為視乎不同人的觀點角度。（《失衡凶間之罪與殺》宣傳影片截圖）

《闇室》 故事講述牙科護士心瑤（林嘉欣 飾）在一次街頭事端中與廚師國軒（劉俊謙 飾）成為朋友。國軒到診所檢查牙齒時，被喜歡心瑤的牙醫Steve（朱栢康 飾）施虐折磨。心瑤深感內疚，前往探望，卻察覺到國軒精神不穩。翌日，Steve 被發現在診所陳屍血泊遇害，嫌疑犯呼之欲出 ...