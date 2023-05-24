譯戰同盟｜改編美軍撤離阿富汗真人真事　拍出扣人心弦的兄弟情義

由《夠薑四小強》鬼才導演佳烈治（Guy Ritchie）執導、積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）及《權力遊戲》男星Dar Salim主演的《譯戰同盟》（The Covenant）即將於5月25日上映，首波影評獲得極高評價，爛番茄奪得98%新鮮度之餘，有不少影迷都大讚電影扣人心弦，更封電影為近年最佳戰爭片。



《譯戰同盟》即將於5月25日上映。（《譯戰同盟》海報）

《譯戰同盟》改編自2021年美軍撤離阿富汗的真人真事，劇情主要講述美國出兵阿富汗期間，軍士長John Kinley（積佳蘭賀飾）與當地傳譯員Ahmed（Dar Salim飾）奉命查找塔利班炸彈工場。可喜行動期間遭敵方伏撃，Ahmed翻山越嶺100公里，在塔利班包圍下冒死將垂死的John帶回基地。獲救回國後，John發現塔利班懸紅要將Ahmed置之死地，而美方亦沒有遵守承諾，將Ahmed一家安全帶到美國。為報救命之恩，John決定重返阿富汗，不惜一切營救曾與自己生死與共的盟友。

《譯戰同盟》改編自2021年美軍撤離阿富汗的真人真事。（《譯戰同盟》劇照）

電影聚焦在軍士長John與傳譯員Ahmed之間的兄弟情義。（《譯戰同盟》劇照）

與其他戰爭片相比，《譯戰同盟》除了有應有的槍戰肉搏的動作戲，亦聚焦在美軍撤離阿富汗中的小人物故事。電影透過Ahmed與John的關係及相處，甚至出生入死，來展現出種族共融，各自為對方自我犧牲實在感動人心。

電影透過Ahmed與John的關係及相處，甚至出生入死，來展現出種族共融。（《譯戰同盟》電影劇照）

相信有不少男士都會被電影中的情節感動到眼濕濕。（《譯戰同盟》電影劇照）

電影中的重頭槍戰發生於地形險峻的荒野，主角兩人對戰十幾名塔利班，場面緊張刺激如同游擊戰般。在逃離塔利班的追擊，需要翻山越嶺，拍攝角度令觀眾親歷奇景，猶如打機一樣，如果喜歡戰爭及槍戰片的影迷絕對不能錯過。

另外，首次挑戰拍攝戰爭片的導演佳烈治接受訪問時透露，聽過有關阿富汗的各種軼事，而電影就是取材於自我所知道的不同故事、紀錄片和趣聞軼事：「一個人為另一個人無私奉獻，是我認為最鼓舞人心的地方。」