華表獎 | 演員導演等獲獎最低獎勵100萬元？　網友︰建議只給榮譽

《第十八屆、第十九屆中國電影華表獎》於23日晚在北京落下帷幕，相隔四年再度迎來這一影壇盛事，吸引圈中過半明星參與，包括吳京、周迅、陳坤、甄子丹、容祖兒、Twins、惠英紅等大牌雲集，場面星光熠熠。今次華表獎兩屆合辦，張譯、任素汐，劉燁、張子楓分別奪得第十八屆、第十九屆影帝影后，陳凱歌連奪兩屆「優秀導演獎」。



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事後，有網友曬出內地各類電影、電視獎項所對應獎金，即刻引起關注。電影方面，華表獎以500萬元總額領跑，緊隨其後的是百花獎、金雞獎，以450萬元、350萬元位列第二、三；而金熊貓排名第四，獎金250萬元；最後是奧斯卡金像獎、國際A類電影節，主競賽單元獎項有200萬元獎勵，最少的上海國際電影節（金爵獎）亦有50萬元。

電視方面，金鷹獎以600萬總額高居首位，飛天獎450萬元排名第二，白玉蘭、金熊貓並列第三，各為250萬元；而在電影及電視一欄都設有一個「中央宣傳部精神文明建設『五個一工程』獎」，獎金都600萬，成為兩者最高獎勵。該獎項由中共中央宣傳部主辦，自1992年起每年進行一次，「五個一」指一部好的戲劇作品、一部好的電視劇作品、一部好的電影作品、一部好的理論文章（限社會科學方面）、一部好的圖書，因此範圍涵蓋理論文章、圖書、電視、電影、廣播劇、歌曲、戲劇，但獲獎難度極高，而迪麗熱巴出道作品劇集《阿娜爾罕》曾獲此殊榮。

（《阿娜爾罕》劇照）

除此之外，電影還設有票房獎勵，首次公映累計票房達5億元或以上，派400萬元；10億元或以上則獲600萬元。

據悉，這個表格出自2021年四川省文藝作品獎勵辦法，有指獎勵標準為單項獎金，且需要四川立項等要求。有網友透露其他地區亦設有類似獎勵，獎金大致差不多。

2021年四川省文藝作品獎勵辦法一覽。（網絡圖片）

不過，這個獎勵金額引起部分網友爭議，認為明星平時已經是高薪，無必要再給獎金：「這些人還缺錢嗎？有這錢不如投入到社會建設和科技人員身上」、「居然還有錢？建議給榮譽就很好了」、「戲曲演員月工資只有1500元，差一點餓死，影視演員208萬一天」等。

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