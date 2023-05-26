康城影展︱超模晚裝「走位不走光」　同場名模大鵬展翅失手疑露點

影壇年度焦點盛事「第76屆康城電影節」，現正於法國舉行，電影節連日放映前的紅地氈環節向來是盛會的一大焦點節目，出席的國際影視名人均會於紅地氈上爭豔鬥麗。前日（24日）於電影節上首映的《The Pot-Au-Feu》，由越南導演陳英雄執導，法國影后Juliette Binoche主演，除了導演及一眾演員於首映前的紅地氈亮相外，不少演員及名模亦獲邀出席。

《The Pot-Au-Feu》於康城電影節上首映，電影由越南裔導演陳英雄（中）執導，國際影后Juliette Binoche主演。（視覺中國）

放映前的紅地氈上，維多利亞秘密天使出身的超模Elsa Hosk，身穿荷蘭名牌Viktor & Rolf的「走位」長裙於紅地氈上登場，憑獨特造型成功擄獲全場目光，而Elsa的「走位」晚裝憑設計造成視覺錯亂效果，在紅地氈上「走位不走光」。

超模Elsa Hosk身穿「走位」晚裝亮相康城電影節紅地氈，設計獨特的造型成為全場焦點。（視覺中國）

Elsa Hosk於康城電影節登場時，「走位」晚裝造成視覺錯亂。（視覺中國）

Elsa Hosk在康城電影節紅地氈的造型除了設計獨特，其實亦非常性感。（視覺中國）

Elsa Hosk在康城電影節紅地氈的造型除了設計獨特，其實亦非常性感。（視覺中國）

另一位同場出席首映的德國名模Heidi Klum，卻反而在紅地氈上意外露點。現年49歲的Heidi Klum一直以火辣迫爆身材及大膽穿著風格著稱，昨日更真空出席紅地氈，穿上一身由時裝設計師Zuhair Murad設計的鮮黃色超性感晚裝，晚裝的獨特剪裁讓Heidi大騷南半球及纖腰。而Heidi Klum在紅地氈上揮舞晚裝特大羽翼型披風、乘大風擺出「大鵬展翅」的動作時，卻意外令胸前失守，疑似露點。

德裔名模Heidi Klum同場亮相康城電影節紅地氈。（視覺中國）

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