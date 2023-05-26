Marvel︱Iron Man上映15週年　Tony Stark神還原海景豪宅開放租住

Marvel超級英雄電影宇宙（MCU）自2008年起自行推出真人版電影，首部重磅作品《鐵甲奇俠》（Iron Man）於當年五月上映，為系列打響頭炮，而Iron Man亦因此成為MCU最重要的超級英雄角色，改變了觀眾對電影類型的認識，刮起一鼓超級英雄電影潮流。

Marvel首部自家製作超級英雄電影《鐵甲奇俠》已經上映15年，Tony Stark在Iron Man首三集裡均在馬里布的一所豪宅裡。（《鐵甲奇俠》電影劇照）

由羅拔唐尼（Robert Downey Jr）飾演的Tony Stark，除了具有Iron Man的超級英雄身份外，亦同時是一位「天才、億萬富翁、情場玩家及慈善家」，而作為超級富豪的Tony Stark，除了擁有尖端科技公司與摩天大廈外，更長居於一橦海景豪宅中，享受加州海岸最開闊的景色，而Tony Stark亦曾於《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）裡公開過他在加州洛杉磯馬里布海邊的地址，他在Iron Man開首三集中均住在該標誌性的豪宅裡，更在豪宅的地下室裡研發過數十套Iron Man裝甲，相信一眾Marvel影迷均不會感到陌生。

Iron Man首三集裡，Tony Stark均住在這所位於加州洛杉磯的豪宅中。（《鐵甲奇俠》電影截圖）

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雖然《鐵甲奇俠》電影中，Tony Stark的豪宅並不存在，但遠在南非的好望角，卻有建築師「神還原」一橦Iron Man豪宅，更開放公眾租住。位於好望角的「Iron Man House」與電影一樣位於海邊，能夠一覽無敵海景，豪宅裡設有六間套房，能夠供12人同時入住，每晚租住的租金平均為2萬美元（約港幣15萬元），並且必須每次租住三晚以上，即是最低消費為6萬美元（約港幣45萬元），看來亦非一般Iron Man影迷所能負擔得起的體驗。

位於南非好望角一所被稱為「Iron Man House」的豪宅，按照Marvel《鐵甲奇俠》裡Tony Stark的大宅設計，現已開放公眾租住。（Cape Town Vacationer網站圖片）