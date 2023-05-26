饒舌潮流天王Kanye west拖蒙面女子現身　身份曝光竟為旗下員工？

美國著名饒舌潮流天王兼花邊新聞風頭人物Kanye West，日前被外國媒體於洛杉磯街頭「野生捕獲」，被發現高調拖着一位曲線身材、與前妻Kim Kardashian沙漏身材相似度近八成的蒙面女子，到雪糕店裡流連，期後更親密地共享雪糕。Kanye West拖神秘女子現身的照片旋即於網絡上瘋傳，神秘女子的身份亦隨即曝光。

Kanye West與一名蒙面神秘女子現身洛杉磯街頭，據指該身材火辣的女子為Bianca Censori，外界盛傳二人已於年初秘密結婚。（Daily Mail）

身材火辣的Bianca Censori，沙漏身材與Kanye West的前妻Kim Kardashian有八成相似！（Daily Mail）

據指Kanye West拖住的神秘女子正是外界盛傳已經與他「結婚」的圈外人Bianca Censori，現年45歲的Kanye West與27歲的新女伴相差18年，Bianca Censori據指是Kanye West旗下品牌Yeezy的總建築師，於2020年11月開始受僱，消息指當時Bianca才剛剛於澳洲名牌大學墨爾本大學修讀完建築設計的碩士學位。

據指Bianca Censori於2020年尾開始受僱於Kanye West旗下的品牌Yeezy，擔任總建築師。（視覺中國）

Bianca Censori年僅27歲，比Kanye West年紀細18年！（視覺中國）

Bianca Censori在受僱前，才剛剛於澳洲名牌大學墨爾本大學完成建築設計碩士學位。（視覺中國）

有指Kanye West與Bianca Censori於年初已經秘婚，但二人一直未向外界證實喜訊。而Kanye West與前妻的離婚手續於2022年11月29日才正式完成，二人之間的離婚原因與衝突仍一直是外媒的焦點之一。

Kanye West與前妻Kim Kardashian的離婚手續於2022年11月才正式完成，但有關二人的花邊新聞仍然未斷。 (IG圖片)

而Kanye West與Bianca Censori高調現身的同時，作為潮流指標的Kanye West當時的衣著亦成為焦點，Kanye在街頭身穿一件超寛鬆的潮牌Vetements上衣，在上衣內墊上類近美式足球員配戴的肩墊，顯得身型非常龐大，加上他「著襪不著鞋」，一對藍色長襪異常顯眼，亦令他成為街頭焦點。