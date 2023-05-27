失衡凶間罪與殺｜為頭髮殺人真有其事　戀髮癖兇手指香味令他興奮

由寰亞電影製作有限公司出品，集三位本土新導演︰《樹大招風》金像導演許學文、陳翊恆、黃千殷分別執導，林嘉欣、衛詩雅、劉俊謙、蔡思韵、黃又南、朱栢康、朱鑑然、胡子彤主演的新片《失衡凶間之罪與殺》，本周已上映。



其中黃又南與衛詩雅主演的故事《頭髮》，講述黃又南飾演一名「戀髮癖」，在自己的髮型屋內尋找受害者，奪命取髮，而衛詩雅就是其中一個受害人。雖然劇情為虛構，但類同事件在英國真的有發生過。



黃又南飾演一名「戀髮癖」，在自己的髮型屋內尋找受害者，奪命取髮。（《失衡凶間之罪與殺》劇照）

衛詩雅都成為受害者。（《失衡凶間之罪與殺》劇照）

戀髮癖案真人真事

在2002年11月12日，英國南部般尼茅夫（Bournemouth），一位48歲的單親媽媽海瑟（譯名），一直靠裁縫維生，同日11歲的女兒回家，驚見母親倒臥在浴缸血泊中，喉嚨到脊椎都遭到利刃劃破，女兒方寸大亂不停喊救命，直至報警待醫護人員前來，但送院前已證實死亡。

來自意大利的瑞斯堤沃的鄰居，竟成為殺人兇手。（影片截圖）

受害人慘被殺害，當時女兒只得11歲。（影片截圖）

母親的死因有待調查，但奇怪是媽媽死時雙手各緊握住一束頭髮，警方在現場找不到任何線索，懷疑兇徒事發後仍有充足時間毀屍滅跡。不過天網恢恢，直至在門口處找到一個血腳印，從而找到所屬的正是住在對面的鄰居，來自意大利的瑞斯堤沃（譯名），才找到源頭。

縱被捕，都極力否認指控。（影片截圖）

髮色與芳香帶來性興奮

由於兇徒早有準備，其染血的運動鞋亦已用漂白水沖洗乾淨，失去最有力證據無法入罪，警方唯有在隨後數年，暗中監視瑞斯堤沃，直至他再度行動才緝拿歸案，而事後發現其家中牆壁、櫃內都有大大小小各種髮色及長度的頭髮，而且被鑑定全是真人頭髮。原來瑞斯堤沃平時都會攜帶一把剪刀出街，在車上或戲院，剪掉女性的頭髮，警方視之為「戀髮癖」，當事人亦承認從不同髮色及芳香，可為他帶來不同程度的性興奮。而家當日就是假扮成維修工人入屋，用鐵錘重擊海瑟頭部，並把她拖進浴缸。

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而更震驚是，在得到意大利警方協助下，發現於90年代，他居住在意大利期間，住所附近曾發生一宗17歲少女被殺案，當時一直找不到真出成為懸案，最後瑞斯堤沃和盤托出，承認殺人，當日歷時17年的懸案終被破解。