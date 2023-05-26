狂野時速10｜演員自爆為替補頂上　呢位角色原本屬意奇洛李維斯！

荷里活賣座賽車犯罪電影《狂野時速10》（Fast X）已於5月18日在香港上映，電影自2001年推出首集後，從《狂野時速5》（Fast Five）開始不斷邀請電影業界重量級動作巨星加盟系列，包括The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson）、積遜史特咸（Jason Statham）、查理絲花朗（Charlize Theron）、John Cena、Tony Jaa、Ronda Rousey等。

《狂野時速》首集以來橫跨超過20年，「家族」的成員不斷擴大。（《狂野時速8》電影海報）

而來到第10集，除了有「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）及「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）加入成為電影終章三部曲的反派大波士外，原來本身亦屬意請「John Wick」奇洛李維斯加盟，卻可惜擦身而過。

如果John Wick奇洛李維斯出現在《狂野時速》系列電影裡，應該會「打高幾班」！（《殺神John Wick》電影劇照）

《狂野時速10》上映後，其中一位在本集加盟的演員Alan Ritchson，亦即在電影中飾演臥底在情報局裡、實質暗地幫助反派丹堤的Aimes，他接受訪問時表示角色是要替代Kurt Russell的「無名氏先生」，其實份量不少。Ritchson表示：「能夠接到這個角色，其實帶有一點幸運與好時機的元素。」他提及到試鏡機會前的一通電話：「我當時與Hilary Swank正在拍戲，然後接到一通電話，表示原定與奇洛李維斯的計劃改變了，應該是原定飾演的演員吧。其實非常難達到他的標準。」

原來由Alan Ritchson在《狂野時速10》裡飾演的情報局無間道Aimes，原本屬意由奇洛李維斯飾演。（《狂野時速10》電影宣傳照）

不似奇洛李維斯，其實Alan Ritchson並非荷里活最具名氣的頂級演員，但他一直透過以電視劇為主的不同作品，建立他的形象，證明他作為演員的價值。但相信已入場觀看《狂野時速10》的觀眾，也會好奇如果Aimes一角由奇洛李維斯飾演，正反兩方各位巨頭的戲份分佈、勢力平衡會否因為擔綱的演員份量不同而出現重大變更。亦相信不少觀眾亦會期待看到奇洛李維斯駕駛着古董野馬跑車，在《狂野時速》電影裡與雲迪素（Vin Diesel）的古董道奇Charger跑車鬥一次。

奇洛李維斯在四集John Wick的亂局，全因一架福特野馬古董跑車而起。（《殺神John Wick》電影劇照）