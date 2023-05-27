小魚仙｜環球出動一代女神暗寸迪士尼？　「我們的人魚公主年代」

迪士尼真人版電影《小魚仙》本周正式上映，電影主角小魚仙艾莉奧，格林美獎提名新世代歌手荷爾貝莉 (Halle Bailey）飾演，由角色敲定一刻已備受爭議，而當初預告出街更加被廣泛討論。就趁電影全球上畫，對家環球影業（Universal Studio），就在官方IG上載了一條短片，內容是由一代女神施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）扮演美人魚，並配上一句︰「In our Mermaid Princess era.」（我們的人魚公主年代），既似抽水又似在向迪士尼挑機。



Halle Bailey飾演小魚仙飽受外間抨擊。（劇照）

施嘉莉祖安遜一出場，已經吸引大家眼球。（《萬千星輝綁架案》影片截圖）

其實該片段是來自2016年的一部電影《萬千星輝綁架案》（Hail, Caesar!），故事發生在1950年代，講述主角艾迪曼尼斯，是荷里活的「問題解決專家」（fixer），工作是協助防止演員的醜聞被揭露出和處理電影製作方面的爛攤子。而正在片方在拍攝電影《凱薩萬歲》時，主角貝爾德遭到一群名為「The Future」的人綁架，要曼尼斯千方百計尋求方法解決。

邊條美人魚靚啲？（《萬千星輝綁架案》影片截圖）

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戲中會重演多幕荷里活經典場面，當中施嘉莉祖安遜就是飾演美人魚。短片一出，網民紛紛留言想知是來自哪部電影？又直言好想由施嘉莉祖安遜飾演小魚仙。雖然此Post可能只想抽下水，又順道宣傳下環球影業即將上映的新作，同樣有施嘉莉祖安遜演出的小行星都市》（Asteroid City），不過時間上就似以一代女神向新小魚仙挑機。