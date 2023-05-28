小魚仙｜烏蘇拉人類化身成秘密武器　火辣身材超搶鏡難怪王子腳軟

迪士尼真人版系列電影《小魚仙》（The Little Mermaid），本周正式上映，演員方面，大家都知有荷爾貝莉（Halle Bailey）飾演女主角小魚仙，戲中歹角女巫烏蘇拉，則由瑪莉莎麥卡菲 （Melissa McCarthy）飾演。不過有睇過34年前套動畫，都知「烏蘇拉」會有個人類化身身份，而且會係一名性感尤物，成功令王子迷得一陣陣企唔穩。電影一直未有宣傳該角色由誰擔演，直至開畫大家先知是由現年23歲，潔西卡亞歷山大（Jessica Alexander）演出，而大部分觀眾睇到她出場一幕，都明白點解王子中段會移情別戀。



真人版《小魚仙》的男女主角都曾被批評唔夠公主王子氣派。（The Little Mermaid）劇照）

荷爾貝莉（Halle Bailey）飾演女主角小魚仙。(《小魚仙》真人版預告截圖)

迪士尼最美歹角

戲中歹角女巫烏蘇拉，則由瑪莉莎麥卡菲 （Melissa McCarthy）飾演。(《小魚仙》真人版預告截圖)

23歲的潔西卡亞歷山大（Jessica Alexander），在《小魚仙》中扮演化身成人類的「烏蘇拉」，在動畫中，這一變由一個醜怪女巫變成身材火辣，野艷動人的少女，更成功利用魔法令王子「瘟瘟燉燉」。

來到真人版，由於迪士尼一直保持神秘感，該角色並無任何劇照，所以當潔西卡亞歷山大一出場，觀眾都報以讚嘆的聲音，除了真人確實動人，戲中的妝扮更是令其美艷升級，相信就算冇魔法，王子都好容易會移情別戀。

在《小魚仙》動畫中，「烏蘇拉」會有一個人類化身，靚得較主角多一份邪氣。(《小魚仙》影片截圖)

而真人版就由Jessica Alexander飾演「烏蘇拉」的人類化身。（Jessica Alexander＠IG）

潔西卡亞歷山大於2018年以一套劇集《Penny on M.A.R.S.》正式岀道，不過較多人認識是隨後接拍Netflix的影集《私了小隊》（2020, Get Even，又譯︰正義高材生），憑奧莉維一角有了一定知名度，最重要是這次演出，令她成功得到迪士尼青睞，獲得面試，繼而得到「烏蘇拉」化身這個角色。

Jessica平時出po都相當性感。（Jessica Alexander＠IG）

+ 4

她在Netflix影集《私了小隊》中，扮演上流社會富家女，與其餘三位隊友性格截然不同，亦順利在劇集跑出。除了演出，Jessica本身都是一名專業模特兒，她更在演出《Penny on M.A.R.S.》後，因為那份貴氣而被睇中，簽約成為名模。

Jessica參與演出的《私了小隊》，形象鮮明吸引。（《私了小隊》劇照）