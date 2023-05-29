路蘭版蝙蝠俠電單車將拍賣　《星球大戰》奧斯卡得獎服裝估價超狂

《星球大戰》及由基斯杜化路蘭（Christoper Nolan）執導的《蝙蝠俠》三部曲，分別被奉為科幻電影及超級英雄電影的殿堂級經典作品，上映後獲被無數影迷愛戴與不斷重溫。一場以電影道具及珍藏品為主題的拍賣會，將於六月在美國洛杉磯舉行，會上將會拍賣《星球大戰》、《蝙蝠俠》三部曲及同類電影的罕見道具，而主打的兩件標誌性電影道具估價亦非常駭人！

由基斯杜化路蘭執導《蝙蝠俠》三部曲，被認為是超級英雄電影的神級作品。（《蝙蝠俠：黑夜之神》電影劇照）

拍賣會的主打項目為由基斯杜化路蘭（Christoper Nolan）執導的《蝙蝠俠》三部曲的蝙蝠俠電單車；1977年上映的《星球大戰》（Star Wars）裡，由已故演員嘉莉菲沙（Carrie Fisher）飾演的Leia公主曾穿着過的長裙；以及近年Marvel作品《銀河守護隊》系列主角「星爵」於首集所配戴的頭盔。

即將拍賣的電影道具，主打之一是《星球大戰》裡嘉莉菲沙穿着過的一件長裙，造型非常具標誌性。（《星球大戰》花絮照）

另一項主打拍賣品則為《蝙蝠俠》的道具電單車，相信熟悉基斯杜化路蘭版《蝙蝠俠》三部曲的影迷並不會感到陌生。（《蝙蝠俠：黑夜之神》電影劇照）

而Marvel超級英雄電影《銀河守護隊》首集「星爵」的道具頭盔，亦是拍賣品之一。（《銀河守護隊》電影花絮照）

將會拍賣的蝙蝠俠電單車為《蝙蝠俠：黑夜之神》（The Dark Knight）及《蝙蝠俠：夜神起義》（The Dark Knight Rises）電影劇組為拍攝製造的六架電單車裡其中一架，在電影拍攝期間曾經被大量使用，此前則存放於博物館之中。這架蝙蝠俠電單車配備Honda車廠的750引撆及訂製的31吋特大輪軚，亦有保留到電影中的兩根炮管。據拍賣行預估，這架「行得走得」的蝙蝠俠電單車，拍賣價將會超過200萬美元（約港幣1560萬元）。

拍賣的蝙蝠俠電單車是為拍攝兩集電影所製造的六架其中之一，估計拍賣價將超過200萬美元。（《蝙蝠俠：夜神起義》電影劇照）

相信觀眾不會對這架蝙蝠俠電單車感到陌生。（《蝙蝠俠：夜神起義》電影）

這架蝙蝠俠電單車更曾於海報上亮相。（《蝙蝠俠：夜神起義》電影）

而另一件焦點拍賣道具，曾由嘉莉菲沙於《星球大戰》首部曲電影結尾穿着的白色低胸長裙，不僅於電影中亮相，更是原版電影海報上Leia公主的造型。該長裙出自電影服裝設計師John Mollo之手，而他亦憑《星球大戰》榮獲奧斯卡「最佳服裝設計」獎，是一件奧斯卡得獎級別的電影服裝作品，因此拍賣價亦估計將超過200萬美元。

即將拍賣的長裙，曾經由已故的嘉莉菲沙在《星球大戰》電影尾段穿着。（《星球大戰》電影劇照）

長裙在電影中雖然僅出現數分鐘，但亦是嘉莉菲沙飾演的Leia公主甚具標誌性的造型之一。（《星球大戰》電影劇照）

為《星球大戰》擔任服裝指導的John Mollo，憑作品榮獲奧斯卡「最佳服裝設計」獎。（《星球大戰》電影劇照）