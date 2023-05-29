路蘭版蝙蝠俠電單車將拍賣 《星球大戰》奧斯卡得獎服裝估價超狂
撰文：莫匡堯
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《星球大戰》及由基斯杜化路蘭（Christoper Nolan）執導的《蝙蝠俠》三部曲，分別被奉為科幻電影及超級英雄電影的殿堂級經典作品，上映後獲被無數影迷愛戴與不斷重溫。一場以電影道具及珍藏品為主題的拍賣會，將於六月在美國洛杉磯舉行，會上將會拍賣《星球大戰》、《蝙蝠俠》三部曲及同類電影的罕見道具，而主打的兩件標誌性電影道具估價亦非常駭人！
拍賣會的主打項目為由基斯杜化路蘭（Christoper Nolan）執導的《蝙蝠俠》三部曲的蝙蝠俠電單車；1977年上映的《星球大戰》（Star Wars）裡，由已故演員嘉莉菲沙（Carrie Fisher）飾演的Leia公主曾穿着過的長裙；以及近年Marvel作品《銀河守護隊》系列主角「星爵」於首集所配戴的頭盔。
將會拍賣的蝙蝠俠電單車為《蝙蝠俠：黑夜之神》（The Dark Knight）及《蝙蝠俠：夜神起義》（The Dark Knight Rises）電影劇組為拍攝製造的六架電單車裡其中一架，在電影拍攝期間曾經被大量使用，此前則存放於博物館之中。這架蝙蝠俠電單車配備Honda車廠的750引撆及訂製的31吋特大輪軚，亦有保留到電影中的兩根炮管。據拍賣行預估，這架「行得走得」的蝙蝠俠電單車，拍賣價將會超過200萬美元（約港幣1560萬元）。
而另一件焦點拍賣道具，曾由嘉莉菲沙於《星球大戰》首部曲電影結尾穿着的白色低胸長裙，不僅於電影中亮相，更是原版電影海報上Leia公主的造型。該長裙出自電影服裝設計師John Mollo之手，而他亦憑《星球大戰》榮獲奧斯卡「最佳服裝設計」獎，是一件奧斯卡得獎級別的電影服裝作品，因此拍賣價亦估計將超過200萬美元。