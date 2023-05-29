「鷹眼」謝洛美維納太浩湖坐直立板曬太陽　撐舟女伴美臀意外搶鏡

Marvel超級英雄「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）今年1月1日為勇救被雪困住的侄兒，意外被鏟雪車輾過、拖行數百米後重傷，全身共30條骨頭骨折。維納經過多次手術後在家休養數月，已逐漸恢復公開活動及身體復康，繼上月撐拐杖出席主演的Disney+串流平台影集《Rennervations》首映後，不時於社交媒體更新康復狀況。

Marvel超級英雄「鷹眼」由謝洛美維納飾演，是六位元祖復仇者聯盟成員之一。（《復仇者聯盟》電影劇照）

謝洛美維納於1月1日意外被鏟雪車輾過，身受重傷。（謝洛美維納IG圖片）

今日（29日）維納於社交媒體上載兩張限時動態相片，分享他週末到太浩湖（Lake Tahoe）的旅程，並標註為「家鄉」，而謝洛美維納於年初發生鏟雪車意外的居住地，亦位處太浩湖一帶區域內。維納在另一張相片中，乘坐直立板泛舟於太浩湖上，維納雖然未能獨自撐直立板的船杖，但依然坐在板上，伸展雙腳、以手撐起上身，享受加州的陽光，是次亦是維納自近半年前受傷以來首次進行戶外運動。

謝洛美維納於社交媒體上分享週末到太浩湖出遊的相片。（謝洛美維納IG限時動態截圖）

謝洛美維納雖然未能親自撐直立板，但代為撐舟的女伴，卻意外因為泳褲美臀搶鏡。（謝洛美維納IG限時動態截圖）

而與維納同乘直立板，代他撐杖的一位女伴，卻因為在救生衣下露出泳褲美臀而意外搶鏡。據知現年52歲的謝洛美維納，自從與前妻Sonni Pacheco於2014年至2015年短暫結婚、誕下一位女兒後，一直保持單身，未有公開高調拍拖，而相片中的神秘女子，亦未知是否維納的女友。