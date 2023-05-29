犯罪都市3︱首兩集改編真人真事　馬東石赤手空拳粉碎黑幫、綁匪

韓國警匪動作電影《犯罪都市：鐵拳掃毒》即將上映，電影由重量級動作演員馬東石主演，第三度飾演刑警馬錫道，與新組成的團隊重拳出擊。最新一集故事講述馬錫道到一間夜店調查一宗大型販毒案件，揭發與心狠手辣的新型毒品罪犯朱成哲有關，更牽涉日本黑幫在內，出動到擅長武士刀的刀手Ricky到韓國平息事件。

馬東石在第三集再次回歸，飾演刑警馬錫道。（《犯罪都市：鐵拳掃毒》電影劇照）

馬東石今次的對手是李浚赫飾演的新型品罪犯朱成哲。（《犯罪都市：鐵拳掃毒》電影劇照）

馬東石亦要同時對付青木崇高飾演、來自日本的武士刀高手Ricky。（《犯罪都市：鐵拳掃毒》電影劇照）

今集馬東石將要力戰林浚赫與青木崇高兩位一韓一日演員，相信將會比首兩集更打高一班。首兩集《犯罪都市》電影，除了以馬東石「極拳滅罪」為賣點外，更因為改篇自真人真事而受盡韓國觀眾歡迎。

由馬東石主演的《犯罪都市：鐵拳掃毒》將於6月1日上映。（《犯罪都市：鐵拳掃毒》電影海報）

首集《犯罪都市》，故事圍繞韓國的外籍黑幫勢力牽涉的犯罪事件，真實事件的相關背景能回塑到2000年代開始。當時，有大量偷渡到韓國的中國人或中韓邊境居住的朝鮮人，漸漸凝成黑幫勢力，起初只牽涉打鬥及生事，但也對社區及民生造成嚴重影響。據韓國警方透露，黑幫涉及的罪行已包括行劫、詐騙、經營非法賭場、人口販賣甚至受僱殺人。高峰時期，同類黑幫勢力分黨分派多達20個，勢力範圍集中於首爾九老區、京畿道安山市等地。

《犯罪都市》首集圍繞警方針對首爾唐人街一帶的韓華黑幫勢力的打擊行動。（《犯罪都市》電影劇照）

2004年，當時名為王建派的黑幫集團，本身以娛樂場所為收入來源，偶爾因為勢力範圍與錢財糾紛發生暴力事件，及後因為涉嫌部署殺人不遂，而被首爾警方拘捕共14名曾以王建之名活動的成員，成為針對韓華黑幫的首個大型行動。行動後，韓華黑幫進入冷河期，直到一名來自中國的黑幫成員楊某（譯名）非法入境韓國後，再次牽起一翻風雨。楊某將不同韓華黑幫黨派組織統一，建立「延邊黑社會」，勢力擴張的同時引起警方注意。經過2006年的一場幫會廝殺後，警方於2007年落實打擊。

馬東石於《犯罪都市》首集一出手已經知道他惹不過，一般黑道小混混絕對不是他的對手。（《犯罪都市》電影劇照）

在一眾「延邊黑社會」裡，以延邊黑蛇最為橫，2005年成立後一直活躍於加里鳳洞一帶的唐人街。據知延邊黑蛇派成員會隨身攜帶斧頭及刀具等兇器，市民受盡威嚇，造成嚴重損傷卻不敢報案，為求自保更須每日穿避彈衣開工。《犯罪都市》電影首集，便以2007年4月打擊延邊黑蛇的拘捕行動作為創作藍圖。

被馬東石全力打一巴的話，應該會當場暈低。（《犯罪都市》電影劇照）

繼承首集的風格，續集《犯罪都市：極拳執法》開宗明義以暴力執法、以暴制暴為主題。電影中，馬東石曾經說過一句：「相比法律原則，我更相信拳頭與直覺！」的對白名言，一定程度上反映了大眾面對罪案猖獗的心聲。而第二集更將時空拉到越南，打擊針對韓國旅客的綁架勒索案件及海外韓國罪犯。

馬東石在第二集再度回歸，更赤手空拳打到越南！（《犯罪都市：極拳執法》電影劇照）

《犯罪都市：極拳執法》靈感來自2008年起發生於菲律賓的連環綁架殺人案，事件曾經在韓國轟動一時。當時一批曾於韓國犯下劫殺案的通緝犯，潛逃到菲律賓，並於當地策動專門針對韓國人的綁架行動，肉參往往是沒有錢、年輕的男性。2008年1月，集團的首個目標為20多歲住在仁川的張某，由於張某希望獲得簽證、移民到美國與家人團聚，便打聽黑市貸款，因此落入集團的騙局中，更出發到菲律賓進行「考察」。張某被集團綁架後，位於韓國的貸款資金在菲律賓遭提取之餘，身在美國的家人更收到恐嚇電詁，要求持續交付贖金，及後下落不明。

第二集裡飾演通緝犯兼綁匪的孫錫久，非常兇殘陰沉。（《犯罪都市：極拳執法》電影劇照）

在多宗綁架案發生後，事件便引起警方的注意。據知集團在綁架肉參後，除了會利用身份進行貸款外，亦會要求肉參的家人持續交付贖金，估計綁架案最少有20位受害者，涉及數億韓寰。集團除了對肉參施暴、毆打虐待外，亦會強迫肉參與菲律賓當地女性發生性行為，並以影片進行勒索。集團成員經過多次綁架行動後，先後因為行劫及其他罪行被捕，並分別於2013年及2015年遣返至韓國受審，兩位集團首腦被判處終身監禁，骨幹成員亦被重判。經過菲律賓連環綁架事件後，韓國於菲律賓設立辦事處，專門調查與韓國人相關的刑事案件，亦因此成為了《犯罪都市：極拳執法》的電影故事藍本。