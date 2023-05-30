「總會拍電影」第二季劇本召募　會長古天樂︰鼓勵本地特色劇本

由古天樂擔任會長的香港電影工作者總會，近日推出第二季「總會拍電影」計劃，將於6月1日起至8月31日期間接受報名，招募兼具本地特色及創意的電影劇本。本季度目標選出共 4 個電影項目，每個獲選團隊將獲投資最高港幣 420 萬製作費，將劇本製作成商業電影。

身為會長的古天樂，當日都有到《惡人當道》現場探班。（資料圖片）

「總會拍電影」計劃對參加者的資歷及經驗不限，旨在鼓勵創作，探索香港電影的新路向；同時，獲選製作團隊需聘用本地電影工作者擔任所有工作崗位，藉此為同業創造工作機會、培育新一代電影人才，推動行業持續發展。

剛連任的電影總會會長的古天樂表示：「上一年觀眾陸續回歸戲院，港產片再次獲得大家的關注及支持。 而行內，更多年青編劇，導演，新演員，以致不同工作崗位的電影工作者仍努力不懈地尋找實現電影夢的機會。所以第二季『總會拍電影』希望能挑選到 4 個電影項目。 期望能鼓勵更多有本地特色、有創意及不同片種的劇本參加，令香港電影行業繼續 Power Up，繼續自強不息！」

首季「總會拍電影」獲選作品—《惡人當道》，已進行後製階段。（《惡人當道》海報）

首季「總會拍電影」計劃中，兩部獲選作品—《惡人當道》及《不赦之罪》於40 多份參選劇本中脫穎而出獲投資開拍，現時兩部作品分別已進入後期製作及籌備拍攝階段。有關計劃的參加資格及報名詳情，請瀏覽香港電影工作者總會「總會拍電影」網頁（www.hkfilmmakers.com.hk/keep-rolling-project），報名表格將於 6 月 1 日上午10 時起於網站可供下載，截止報名日期為 8 月 31 日中午 12 時正。