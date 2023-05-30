小魚仙｜內地票房低被指歧視　《環時》批︰中國與非洲是兄弟關係

迪士尼真人版系列電影《小魚仙》（The Little Mermaid），上周正式上映，演員方面，有荷爾貝莉（Halle Bailey）飾演女主角小魚仙，戲中歹角女巫烏蘇拉，則由瑪莉莎麥卡菲 （Melissa McCarthy）飾演。電影同步在內地上畫，不過票房未如理想，上映5日暫收1900萬人民幣，然後有外國網民指中國觀眾都介意由黑人當主角，又指是涉其他因素才抵制荷里活電影。就該指控，中國的《環球時報》便刊出一篇評論，逐點擊破。



《小魚仙》電影為還原海底世界，而選角一直備受爭議。（《小魚仙》電影劇照）

中國版海報存「種族歧視」？

文中所指多位西方國家網友在Twitter上攻擊中國觀眾，稱票房不佳是基於「種族歧視」，這是挑撥中非關係的指控。首先指電影的原版海報，是清楚看到主角的黝黑膚色，絕無掩飾的用意，但去到內地版，海報用上海底的畫面，令膚色變成藍藍一片，淡化了膚色元素。

有網民批評兩個地區的海報，是別有用心。（網頁截圖）

就此文章直指︰「這些批評者暗示中國觀眾是『種族主義者』。事實上，迪士尼還發布了中國版的美國海報。一些中國網民在社交媒體上分享中文版的海報以反駁上述指責，這充分表明，一些對中國有偏見的人只挑他們喜歡看的東西來鞏固他們的偏見。」文中又指絕大多數中國觀眾對一部由黑人主演的小美人魚，沒有任何偏見，寧願根據影片本身的優劣來評價這部電影。

《環球時報》以文章配上一幅漫畫，回應外國網民指控。（網頁截圖）

文章列舉在非洲投資項目

文章又指西方網民的指控，其實是想借電影挑撥中非關係，甚至鼓勵中國人接受有色人種這正確價值觀。就此文章便直斥不用︰「這種期望是不合理的，因為中國人沒有這樣的政治正確性，因為這個國家的現代歷史更多的是被西方人侵略，而不是殖民或壓迫黑人。相反，中國與非洲一直保持著兄弟般的關係，從來不需要荷里活盛行的『贖罪』心態。」

真人版《小魚仙》自上畫以來，女主角荷爾貝莉都不停回應不同批評，被指EQ甚高。（Reuters）

至於談到中非關係，文章就力數中非是和平相處，並支持非洲國家反抗帝國主義，爭取民族獨立和解放，並列下一大堆數據證兩國友好。「中國對非洲朋友的支持和幫助是看得見、看得見的，而不是西方的空談和『虛假承諾』。在COVID-19大流行期間，西方國家只關注自己，但中國在國內供應緊張的情況下開始向非洲提供疫苗。迄今為止，中國已在非洲建設了80多座大型電力設施，援建了130多座醫療設施、45個體育場館和170多所學校。中國企業利用各類資金，幫助非洲國家增加及改建1萬多公里鐵路、近10萬公里公路、近1000座橋樑、近100個港口、15萬多公里通信骨幹網，覆蓋近7億用戶終端，給兩國人民帶來實實在在的利益……」一部電影突然被搬上政治舞台，相信連主角荷爾貝莉都始料不及。