《怪奇物語》班底新作《凶門惡煞》　監製稱原著︰震撼的閱讀體驗

大熱美劇《怪奇物語》（Stranger Things）幕後團隊新作《凶門惡煞》（The Boogeyman），重新營造恐怖大師史提芬京（Stephen King）的驚慄世界。《凶門惡煞》由《怪奇物語》團隊桑里維（Shawn Levy），丹李維（Dan Levine），丹高恩（Dan Cohen）監製，除了《怪奇物語》屢創收視紀錄，他們監製過的《爆機自由仁》（Free Guy）都大獲好評。

無論導演還是監製，都稱《凶門惡煞》的原著小說，是兒時閱讀的恐怖經歷。（《凶門惡煞》劇照）

《凶門惡煞》原著收錄於史提芬京短篇小說集《Night Shift》，監製丹李維說：「我父母有本《Night Shift》，我年輕時讀過，而當中《凶門惡煞》正是我人生中最震撼的閱讀體驗之一，我驚了不只數天或數星期，它令我對衣櫃的恐懼數以年計！」編劇史葛貝克也非常熟悉史提芬京的短篇，《凶門惡煞》就是令他多年來都不能忘記的一部作品。

導演洛沙維治憶述，小時候讀過史提芬京的書後整晚難以入睡：「那恐怖概念會迴盪於你腦中數小時，《凶門惡煞》就是這一種！」他更在一個訪問中大膽地說：「我不認為有其他史提芬京的改編作品，會比這部電影更令人恐懼；這電影採取和其他影片不同的改編方法，我們希望將史提芬京的文字，以最真實的感覺拍出來。」而史提芬京在看過《凶門惡煞》的完成品後更電郵導演：「如果他們不將這電影放到大銀幕上映，就實在太愚蠢了！」