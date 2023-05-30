紅女巫Elizabeth Olsen新劇尺度極大　海量火辣性愛場面全裸出浴

由「紅女巫」Elizabeth Olsen主演的HBO全新迷你劇《Love & Death》上架後口碑載到，更在爛番茄奪得90%觀眾喜愛度。對於演技上的轉型，還有在劇中做全裸演出，劇迷都對Elizabeth Olsen有讚無彈。

《Love & Death》在爛番茄奪得90%觀眾喜愛度。（HBO）

《Love & Death》改編自發生在1980年一宗斧頭兇殺案，Candy Montgomery（Elizabeth Olsen飾）與丈夫Pat是區內的模範夫妻，但Candy因厭倦家庭主婦的生活，便主動找鄰居Betty的丈夫Allan偷情來調劑生活。某天Candy竟然用斧頭殘忍砍殺Betty，最後卻全身而退。

《Love & Death》改編自發生在1980年一宗斧頭兇殺案。（劇照）

Elizabeth Olsen飾演出軌的女人。（劇照）

劇中有大量火辣床上戲，Elizabeth Olsen更親自上陣拍攝全裸出浴戲。有不少網民都大讚演出專業，雖然今次Elizabeth Olsen為了角色而刻意增磅，但仍然獲網民大讚性感有魅力。

Elizabeth Olsen更親自上陣拍攝全裸出浴戲。（劇集畫面）

Elizabeth Olsen更親自上陣拍攝全裸出浴戲。（劇集畫面）

劇中有海量火辣性愛場面。（劇集畫面）

另外，Elizabeth Olsen早前在宣傳新劇接受外媒訪問時，談到全裸演出，她坦言：「從我入行第一天就已經嘗試過這種演出了，就算只是擔任正式演員如不克演出時代打的替角，輪到我上場就是得脫光。我覺得要是把劇情的故事講好會需要合理的裸露，那最重要的就不是我會不會舒服，而是這個故事就應該用什麼方法把它說好，我的身體只是把故事好好講完的工具。」

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